UBLID: Manchester City-sjef Pep Guardiola, her i forkant av returoppgjøret med Tottenham i Champions League. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Guardiola freste etter spørsmål: – Synes du jeg fortjener det?!

Like etter at Pep Guardiola ledet Manchester City til sesongens tredje trofé, ble han spurt om også han hadde fått skjulte betalinger fra klubbens eiere i Abu Dhabi.

– Innser du hva du spør meg om?

Manchester City-sjefen var mildt sagt misfornøyd med spørsmålet han fikk fra AP-journalist Rob Harris, etter at laget hans slo Watford 6–0 i FA-cupfinalen og tangerte den historiske seiersmarginen:

– Det er avslørt at Roberto Mancini fikk separate utbetalinger fra eierne i Abu Dhabi, har du fått det samme som Manchester City-manager? spurte Harris.

– Spør du om jeg har fått penger for noe annet (enn å være manager), akkurat nå, i dag? Synes du jeg fortjener denne typen spørsmål i dag, når vi vinner «the treble», om jeg har fått penger for noe annet? Anklager du meg for det?

Guardiola var tydelig misfornøyd med spørsmålet, og avsluttet sin lille tirade med å puste frustrert ut, uten å svare på spørsmålet han fikk.

Spørsmålet kommer midt i en pågående etterforskning mot Manchester City og deres regnskaper, som i ytterste konsekvens kan føre til utestengelse fra Champions League. Bakgrunnen er opplysninger som framkom i det redaksjonelle samarbeidet Football Leaks, som VG var en del av. Dette var ledet av den tyske avisen Der Spiegel.

Anklagene mot Manchester City handler om at klubben skal ha brutt fotballens økonomiske fair play-regler ved å blåse opp verdien på en stor sponsoravtale.

Og i 2018 avslørte Football Leaks-dokumentene at forhenværende Manchester City-manager Roberto Mancini skal ha hatt to arbeidskontrakter. I tillegg til kontrakten som manager, skal han ha vært ansatt som konsulent for Al Jazira Sport and Cultural Club, som er kontrollert av Citys eiere.

Den sportslige suksessen har blitt delvis overskygget av utviklingen i etterforskningen mot klubben, men Guardiola stoler på at klubben har sitt på det rette.

– Som jeg sa før kampen, vi er uskyldige til det motsatte er bevist.

Publisert: 19.05.19 kl. 04:01