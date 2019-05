GJENSKAPTE BYTTET: Ole Gunnar Solskjær kom inn for Andy Cole ett minutt ut i jubileumskampen på Old Trafford. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Solskjær scoret etter tre minutter på banen i jubileet

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) ble hyllet på Old Trafford etter i kjent stil å ha kommet inn fra benken og scoret for Manchester United.

Nøyaktig 20 år etter at nordmannen på minneverdig vis avgjorde Champions League-finalen mot Bayern München på overtid i Barcelona, møttes de to storklubbene til jubileumskamp på Old Trafford for å mimre tilbake til Uniteds historiske trippeltriumf i 1999 (ligaen, FA-cupen og Champions League) til inntekt for veldedige formål.

Akkurat som i 1999-finalen startet Solskjær på benken, der en dresskledd og smørblid Sir Alex Ferguson var tilbake i managerrollen for anledningen, men denne gangen kom kristiansunderen inn mye tidligere enn i den virkelige finalen.

Allerede etter ett minutt av jubileet på Old Trafford kom Solskjær inn for Andy Cole, som de siste årene har slitt med helseproblemer. Det var det samme byttet som ble gjort 20 år tidligere, og som førte til målet som har gjort Solskjær til en av Manchester Uniteds største legender.

Og den gamle superinnbytteren gjorde som han så ofte pleide å gjøre som spiller: Etter bare tre minutter på banen kunne Solskjær, servert av svenske Jesper Blomqvist, bredside ballen enkelt i mål.

SCORET: Her setter Ole Gunnar Solskjær inn 1–0 til Manchester United i jubileumskampen mot Bayern München. Foto: ED SYKES / Reuters

Solskjær mottok stående ovasjoner fra et nesten fullsatt Old Trafford etter scoringen, og publikum sang den velkjente «Ole, Ole, Ole»-sangen.

Etter noen fine pasninger og flikker ble den nåværende Manchester United-manageren byttet ut igjen etter 27 minutter. Inn kom Teddy Sheringham, mannen som scoret 1–1-målet i finalen for 20 år siden, og som la opp til Solskjærs legendariske vinnermål.

Kort tid etter byttet la Dwight Yorke på til 2–0 for Manchester United med en flott avslutning etter innlegg fra Blomqvist.

Kampen var ellers – forståelig nok – preget av lavt tempo og aldrende spillere, men David Beckham utmerket seg med sine velkjente langpasninger og innlegg med høyrefoten, som så ut til å være like fininnstilt som i glansdagene.

I FORM: David Beckham, som her passerer Paulo Sergio, har ikke glemt hvordan man behandler ballen. Foto: ED SYKES / Reuters

Publisert: 26.05.19