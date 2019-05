FORKLARER: Landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Derfor er det ikke plass til Wolff Eikrem

ULLEVAAL STADION (VG) Det er fullt ut forståelig at mange i norsk fotball mener at Magnus Wolff Eikrem (28) burde vært i landslagstroppen, etter den våren han har hatt med Molde. Men når du har lært Lars Lagerbäck å kjenne, så skjønner du hvorfor han ikke er med.

Å diskutere hvem som er med, eller skulle vært med, i en landslagstropp er egentlig irrelevant. Den som er landslagssjef, i dette tilfellet Lars Lagerbäck, har sin filosofi, og han tar ut spillere ut fra hvordan han ser fotball.

Og i hans fotball er det ikke plass til Magnus Wolff Eikrem, selv om jeg gjerne skulle sett at det ble gjort plass til akkurat ham.

Enkelt forklart kan vi bruke et uttrykk fra Manchester City-manager Josep Guardiolas filosofi: «If you don’t run, you don’t play».

Siden han overtok som landslagssjef for 26 måneder siden, har Lars Lagerbäck funnet sin stamme. Det tok tid, det måtte det også gjøre, såpass dårlig oversikt som han hadde over norske fotballspillere.

Og litt enkelt sagt: Når du først har kommet inn i Lagerbäck-stammen, så blir du der. Og dermed blir det også vrient å komme inn – for andre.

– Vi følger 30–35 spillere, sa Lars Lagerbäck fra podiet på Ullevaal stadion mandag ettermiddag. Og: Magnus Wolff Eikrem var ikke i nærheten av å komme med.

Hvorfor ikke?

Det er her du må kjenne filosofien til svensken. For å spille «Lagerbäck-fotball», som han har lyktes ganske godt med, så trenger du en type spillere, såkalte «toveis-spillere» – pluss Martin Ødegaard. På et vis har Lagerbäck gjort et unntak for Ødegaard, fordi han er eksepsjonell i sin spillestil. I tillegg er Ødegaard blitt mye mer moden i spillet sitt nå: Det er ingen tvil om at han bør starte kampene mot Romania og Færøyene, spesielt fordi Mohamed Elyounoussi omtrent ikke har spilt fotball denne sesongen.

Og du må ha én, eller to spillere, som gjør laget annerledes, 10 arbeidere foran en keeper blir minst én for mye.

Men Lagerbäck ønsker ikke å endre for mye, han mener han har skapt et lag, en tropp, et miljø, som nå passer så godt sammen at han nødig endrer for mye. Ikke noe galt med Wolff Eikrem, en fin fyr, men Lagerbäck trenger ikke Molde-spilleren. Den ganske frie rollen som Magnus Wolff Eikrem har på klubblaget, den eksisterer ikke hos Lagerbäck. Her er det stramme tøyler, i 4–4–2, der to spisser jobber knallhardt defensivt og tre til fire midtbanespillere løper like mye begge veier.

Litt synd er det, for Wolff Eikrem kan være en spiller som utgjør en forskjell. Men Lagerbäck føler at han har det, i Martin Ødegaard, i Mats Møller Dæhli og i Mohamed Elyounoussi.

Derfor er ikke Magnus Wolff Eikrem, sesongens beste spiller i Eliteserien, med i troppen mot Romania (Ullevaal 7. juni) og Færøyene (Torshavn 10. juni). Troppen er som den har vært de siste kampene, med unntak av Stefan Strandberg (midtstopper) som er hentet inn. Fordi Lagerbäck mener at spillerne har fortjent en ny sjanse.

Norge har åpnet EM-kvalifiseringen under pari, med tap i Spania og uavgjort hjemme mot Sverige. Sistnevnte en vekker for Lagerbäck. Norges 2–0 ble til 2–3 – før Ola Kamara utlignet til 3–3 langt på overtid.

Dette var en ny opplevelse for Lagerbäck, som ble bekymret, med rette. Og det er også her han må sette inn støttet overfor troppen denne gangen: Norge kan ikke fortsette å kaste bort ledelser. Flere bommer nå, og EM-kvaliken er kjørt før den er kommet skikkelig i gang. Mot Romania og Færøyene er kun seks poeng godt nok.

– Vi må spille «ekkelt disiplinert og kynisk», sa Lagerbäck fra podiet.

Men dette ligger ikke innfelt i den norske fotballkulturen. Så Lagerbäck har en jobb å gjøre der.

Kanskje den viktigste jobben.

For uavgjort mot Sverige hjemme gjør at Norge må jage for å vinne annenplassen i puljen, foran svenskene og Romania.

Jobben starter når Lagerbäck samler spillerne om en uke.

