GULL-RIVALER: Jürgen Klopp og Pep Guardiola vet søndag i 18-tiden hvem av dem som står som gull-vinner i Premier League 2018/19. Foto: JURE MAKOVEC CARLO HERMANN / AFP

Ekspertene: De har æren for Premier League-suksessen

Premier League leverer på alle måter for tiden. Eksperter mener at managerne har sin store del av æren for det.

Nå nettopp







Her kan du se våre oddstips for ligaavslutningen

Samtidig som Premier League går inn i en dramatisk avslutning søndag med en vanvittig duell mellom Manchester City og Liverpool, ble det tidligere i uken klart at både Champions League og Europa League vil ha hel-engelske finaler. Og da er det grunn til å spørre om det er pengene eller spillerne eller managerne det handler om.

Onsdag kan du vinne hele 68 millioner kroner i Vikinglotto. Lever kupongen din her!

– Managerne har vært ekstremt avgjørende. De har løftet kvaliteten på ligaen, fått mer ut av mannskapene enn tidligere, fastslår Morten Langli, ekspert på Viasat.

– Før kan det sies at Premier League-lagene har underprestert, mens denne sesongen har de hatt flyt og gode mannskap.

les også Guardiola takker Liverpool: – En utrolig forestilling

Langli mener det likevel er viktig å skille:

– Liverpool-Tottenham til finalen er ekstreme prestasjoner. Spurs var 31-oddser til å vinne da sluttspillet startet og de er ikke noe kjøpelag. Pochettino har utviklet de som er der. At Arsenal og Chelsea er i finalen i Europa League, er mer normalt/forventet.

Hans kollega Roar Stokke mener at Premier League-suksessen ikke bare handler om penger, men om kombinasjonen penger, dyktighet, spillere og managere i XXL-klassen.

– For meg er de tre største stjernene i Premier League Pep Guardiola, Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino, fastslår Stokke - og snakker altså om managerne i Manchester City, Liverpool og Tottenham.

les også Analyse: Tottenham må stoppe Liverpools super-trio

– Vi har sakte, men sikkert sett at pengebruk og godt arbeid har materialisert seg i Premier League. De beste managerne i verden er samlet i toppen, og to har satt og tatt et nytt nivå andre må strekke seg etter og blir inspirert av.

– De fire klubbene som er i E-cupfinaler er ledet av eksepsjonelle managere, mens Klopp og Pep etter mitt skjønn er de to ypperste i verden og har satt en standard som holder et hinsides høyt nivå, mener Roar Stokke - og legger til:

– Pochettino har også gjort en jobb av ypperste kvalitet som leder uten å spille på eget stadion, og uten å ha investert penger før sesongen.

les også Semifinale-helten Origi kan spare Klopp for hundrevis av millioner

For en del år siden handlet det veldig mye om Spania i de europeiske turneringene. Spania har hatt vinneren av Champions League de fem siste årene og Europa League-vinneren fire av de fem siste årene.

– Tidligere har Spania satt standarden, gjennom Real, Barca, Atletico og Sevilla, men intensiteten og den offensive fotballen på balløya blant topp 5 har forbigått dem, en utvikling over tid, mener Roar Stokke - og gjentar managernes betydning:

– Klopp, Pep og Pochettino har tatt Premier League til nye nivåer og det smitter over på klubber som Everton, Wolves osv som også må heve nivået og har noe å styre etter.

les også Suksessen som skaper et ekstra problem for Solskjær

VG-tips fra Rolf Brown:

* En vanvittig ligaavslutning der Manchester City har ett poeng til gode på Liverpool før siste serierunde.

* Vi tror Liverpool fikser Wolverhampton, noe som gir 1,25 i odds.

* Et alternativt spill kan være begge lag scorer til 1,85 i odds.

* Når det gjelder Brighton-Manchester City er B-odds til stusselige 1,13 ikke aktuelt. Bare det ene laget scorer gir 1,72.

* Her kan du se flere forslag.

Søndagens siste serierunde går kl. 16.00. Kampene ser du på TV 2 Premium.

Publisert: 12.05.19 kl. 03:57

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.