Fredrikstad-treneren om Sarpsborg: – De plages litt

Kanskje er det alle norske lokalderbys mor. Fredrikstad og Sarpsborg møtes onsdag kveld til cupkamp i Østfold. Fredrikstad-treneren tror det er et gunstig tidspunkt å møte naboen.

Statistikken er klar: Siden midt i august har Sarpsborg bare vunnet tre av 21 seriekamper. Derfor ligger klubben nå på kvalifiseringsplass i Eliteserien.

– Fortsetter vi å fremstå videre som vi gjorde i dag, spiller vi ikke eliteseriefotball neste sesong, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til sa.no etter tapet mot Ranheim.

Samtidig har Fredrikstad «bestemt seg» for å rykke opp fra nivå tre til nivå to i 2019.

– Sarpsborg plages litt for tiden. De spiller med mindre selvtillit enn for et halvt år siden. Sånn sett er det gunstig for oss å møte dem nå, sier Fredrikstad-trener Bjørn Johansen, som kommer fra Tromsø, men som synes det er «nydelig» å være midt i Nedre Glomma-derbyet.

– Hvor gunstig det er for oss, får vi se i kampen, legger «Bummen» til.

– Har dere muligheten?

– Vi har muligheten hvis vi klarer å stå imot. Jo lengre det går og kampen er jevn, jo mer selvtillit får mine gutter, og jo mer usikkerhet vil spre seg hos Sarpsborg.

– Samtidig må vi evne å være oss selv. Hvis det blir en ren forsvarskamp, vil det bli tungt. Vi må være oss selv på hjemmebane.

Fredrikstad-sjefen var på Sarpsborg stadion og så kampen mot Ranheim. Det endte med 1–3-tap for sarpingene.

– Sarpsborg blir garantert bedre mot oss enn de var mot Ranheim, mener «Bummen».

– Vi får definitivt ikke fordelen av å møte et umotivert eliteserielag. Sarpsborg er nå det mest motiverte eliteserielaget i cupen, men samtidig kan det bli kult.

Fredrikstad åpnet dårlig med bare ett poeng på de to første kampene. I byen der fotball er bortimot religion, ble det ropt alarm. Men de tre siste matchene har endt med seier. FFK har heng på topplagene.

– Dere sier klart at dere skal rykke opp?

– Ja, vi har sagt det, ler Johansen – og legger til:

– Vi har en krystallklar målsetting, så får vi om vi er gode nok.

Sarpsborg var best av de to byene i starten, så var Fredrikstad i mange år i førersetet – før sarpingene igjen har overtatt hegemoniet i «moderne tid». Totalt sett gjennom tidene er Fredrikstad klart bedre enn Sarpsborg, men den klubben som er i dag og som heter Sarpsborg 08, har positiv statistikk mot Fredrikstad.

* NM, 2. runde. Et herlig Østfold-oppgjør der det til daglig skiller to divisjoner mellom lagene i Sarpsborg 08 sin favør. Sarpingene sjarmerte mange i fjor – særlig i Europa League. Men vårsesongen i Eliteserien har vært en solid nedtur med 1-4-4.

* Sarpsborg skal ikke ut i seriekamp igjen før 16. juni, så det er ingen grunn til å spare spillere onsdag.

* Fredrikstad kom svakt i gang med sesongen, men har løftet seg med tre strake seirer i 2. divisjon avdeling 1. Avgjørelsen kom syv minutter før slutt hjemme mot Stjørdals-Blink på torsdag (1-0). I forrige cuprunde ble et annet Sarpsborg-lag banket med hele 9–0 – og det var Sparta. Vi aner at FFK lukter blod her med tanke på gjestenes svake flyt. Uansett er det lett å vrake et bortespill til 1,40 i odds.

Publisert: 22.05.19 kl. 11:04

