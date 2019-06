BEHOLDER ORANSJE DRAKT: Stefan Strandberg i aksjon for Ural i april. Foto: Donat Sorokin / TASS

Strandberg mot ny Ural-avtale – vil runde 100 millioner i lønn i russisk fotball

Klubbjakten nærmer seg slutten for landslagsstopper Stefan Strandberg (28). Etter det VG erfarer er han svært nær å fortsette i FC Ural i to nye år.

Klubben fra Jekaterinburg har lånt nordmannen fra Krasnodar det siste halvåret, og da fikk 28-åringen fart på karrieren igjen – etter halvannet år med heftige skadeproblemer.

Etter alt å dømme ligger også fortsettelsen i Ural. Under sine halve sesong der, rakk Strandberg å bli fast på laget, spille russisk cupfinale og gjenerobre en plass i landslagstroppen til kampene mot Romania og Færøyene tidligere denne måneden.

Til sin første samling under Lars Lagerbäck kom han klubbløs, etter at Krasnodar-kontrakten var utløpt og låneperioden i Ural var over. Etter å ha vurdert muligheter i både Hellas, Tyrkia og senest Italia, virker Ural å ha overbevist Stefan Strandberg.

– Jeg kommenterer ikke noe rundt klubb før alt er klart, melder Strandberg selv konfrontert med VGs opplysninger.

Etter det VG kjenner til, er det snakk om en toårskontrakt – til en verdi av rundt 30 millioner kroner i lønn for nordmannen. Da han gikk fra Rosenborg til Krasnodar i 2015, skrev Adresseavisen at han kom til å tjene rundt 70 millioner kroner på sine fire år der.

Det betyr at Strandberg runder 100 millioner kroner i lønn på det som ligger an til å bli seks sesonger i Europas sjette beste liga.

