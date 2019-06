GIGANTER: Her mottar Lionel Messi Gullballen for 2011 av tidligere GUllballen-vinner Ronaldo (t.h.). Mellom de to er Michel Platini, som for ikke lenge siden ble arrestert i forbindelse med en korrupsjonsetterforskning. Foto: Michael Probst / AP

Ronaldos bursdagshilsen til Messi: – En spiller verden elsker å se

Lionel Messi rundet 32 år på mandag. Da fikk han en rekke bursdagshilsener, blant annet fra en brasiliansk stjerneduo.

Nå nettopp







Lionel Messi Fullt navn: Lionel Andres Messi Cuccittini Født: 24. juni 1987 (32 år) Fødested: Rosario i Argentina Klubb: Barcelona Vis mer vg-expand-down

Her er fredagens oddstips

Både Ronaldo (42) og Neymar (27) var blant gratulantene til Messi.

– Gratulerer med dagen, bror. Måtte Gud velsigne deg for alltid, skrev Neymar ved siden av et bilde av de to på Barcelona-trening, ifølge spanske Sport.

Neymar er etter sigende svært klar på at han ønsker å forlate Paris Saint-Germain for å bli gjenforent med nettopp Messi i Barcelona, og skal visstnok være villig til å streike for å få overgangen gjennomført.

Siste nytt om overgangsmarkedet får du i vårt Silly Season-studio!

Brasilianske Ronaldo slipper å tenke på slikt. Den tidligere Real Madrid- og Barcelona-angriperen er 42 år og for lengst fotballpensjonist. Men han følger fortsatt godt med.

– Jeg ønsker Messi en god bursdag og håper han lever i nye 100 år. Vel, hva kan man si til Leo? Spill fotball for resten av livet! Jeg mener at Leo er en spiller som verden elsker å se, sier han til Marca, gjengitt av Sport.

Fredag kan du vinne ca. 174 millioner kroner i Eurojackpot - test vinnerlykken din gjennom Tipster før kl. 19.00!

Det er nok ikke alt Messi har gjort i sitt 32 år gamle liv som har vært like moro:

Lionel Messi er for øyeblikket i nettopp Brasil, for å forsøke å lede sitt Argentina til suksess i Copa América. Fotballnasjonen Argentina har ikke vunnet et stort trofé siden 1993 (Copa América) og Messi er blitt sterkt kritisert for ikke å gi nok i hjemlandet. Denne gang haltet laget seg videre fra gruppen i duell mot Colombia (0–2-tap), Paraguay (1–1) og Qatar (2–0).

Brasilianske Ronaldo mener imidlertid det er urettferdig å sammenligne Messis utmerkelser med Barcelona med de manglende med Argentina.

– I Barcelona trener han med lagkameratene daglig, har lov til å slappe mer av og har muligheten til å utvikle sin beste fotball. Men jeg tror ikke han har mindre lyst til å vinne med Argentina. Jeg er overbevist om at han vil det og at han vil gjøre alt i sin makt for å få det til. Som 32-åring kunne han ha sagt nei til å spille i Copa América, men han setter ferien på vent for å hjelpe Argentina til en tittel de så desperat har lyst på, sier Ronaldo.

VGs tips: Venezuela - Argentina U

Begge lag avanserte til denne Copa America-kvartfinalen i Rio de Janeiro via andreplasser i respektive gruppespill. Men det var Venezuela som gjorde det med størst bravur. De holdt både Peru og vertsnasjon Brasill til 0–0, før de beseiret Bolivia med 3–1.

Det er åpenbart forsvaret som er lagets store styrke.

Argentina er seg selv likt. Har et brukbart lag på papiret, men får det ikke ut i tellende resultater. I hvert fall er det ikke så bra som det burde ha vært. La om til en mer offensiv formasjon i den siste puljekampen mot Qatar - som betalte seg (2–0-seier).

Lionel Messi & co. skal revansjere 1–3-treningskamptapet for Venezuela i mars. Men kan fort oppleve å stange mot en defensiv motstander.

Til gjeldende odds spiller vi på uavgjort til 3,50 i odds. Spillestopp er kl. 20.55, og Viasport 1 viser kampen.

Publisert: 28.06.19 kl. 16:11

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.