LSK-Melgalvis får bot etter flagg-stuntet mot Vålerenga

Lillestrøms Aleksander Melgalvis i legges en bot på 7.500 kroner for plantingen av flagget etter storseieren borte mot Vålerenga i mai.

Det skriver Fotballforbundet på sine hjemmesider.

Doms- og sanksjonsutvalget legger vekt på at rivalkampen mot Vålerenga er en «høyrisiko-kamp» og kaller det en «upassende handling», spesielt akkurat på Intility Arena på Oslo Øst.

Lillestrøm slo Vålerenga 3–0 på bortebane 25. mai.

– Tanken var å feire med fansen. Det var seiersrusen som tok litt overhånd. Det er kjedelig at det ble sånn etterpå, sa Melgalvis etter hendelsen til VG.

Stuntet førte til slåsskamp mellom supportere fra begge lag ute på banen:

Fotballforbundets utvalg skriver at Melgalvis var uaktsom.

«Anmeldte anfører i sin redegjørelse at han ikke var klar over at det fremdeles befant seg VIF-supportere på tribunen da handlingen ble foretatt. Utvalget mener, i likhet med Påtalenemnda, at det er å anse som uaktsomt av anmeldte å anta at tribunen var tømt for hjemmelagets supportere 15 minutter etter kampens slutt. Denne omstendighet kan således ikke ilegges noen formildende betydning ved sanksjonsutmålingen.»

7500 kroner er like stor bot som Steffen Iversen fikk da han, som Rosenborg-spiller, viste fingeren til Vålerenga-fansen i 2012.

Melgalvis fikk mye oppmerksomhet etter dette naken-stuntet:

