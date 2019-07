VANSKELIG SITUASJON: Ole Gunnar Solskjær og Paul Pogba avbildet under en Premier League-kamp sist sesong. Foto: NTB scanpix

Eksperter kritiske til Pogba: – Veldig utfordrende for Solskjær

Mens Paul Pogbas (26) agent har uttalt at Manchester United-stjernen ønsker seg bort fra klubben, streiker både Neymar (27) og Antoine Griezmann (28) i henholdsvis PSG og Atlético Madrid.

Det får fotballekspert Petter Veland til å reagere.

– Det er en ukultur som har fått vokse frem. Fotball er et lagspill, men disse spillerne prøver å gjøre seg større enn klubbene. Det har heller ikke skjedd noe spesielt som gjør at de har grunn til å føle seg urettferdig behandlet. Det er ingen formildende omstendigheter. Det virker utelukkende som sutring, sier Veland til VG.

Før helgen uttalte Pogba-agent Mino Raiola at franskmannen hadde gitt tydelig beskjed til United-ledelsen om at han vil bort fra Manchester. Det skjer etter en vår hvor Solskjær har gitt uttrykk for at han ønsker å bygge laget sitt rundt 26-åringen.

– Forstyrrende

Søndag var Pogba likevel med på flyet til Australia, hvor Uniteds norske manager har tatt med laget på treningsleir. Det skaper et problem for Solskjær, mener Veland.

– Det er veldig utfordrende for Solskjær. Den ideelle situasjonen hadde vært en toppmotivert Pogba som var med på å dra lasset. Nå skaper han i stedet usikkerhet og ubalanse i troppen. Det er en forstyrrende faktor. Det er aldri gunstig å ha en spiller i klubben som er åpen om at han ønsker seg til et annet sted, sier Veland, før han spør retorisk:

– Skal Solskjær ta hensyn til det mentale i gruppen, eller skal han tenke sportslig? Pogba er helt klart blant de 11 beste spillerne i troppen, men hvordan opplever kollektivet situasjonen? Det beste er kanskje å ikke bruke ham. Det byr på noen problemstillinger og utfordringer. Jeg er spent på hvordan Solskjær vil håndtere det. Samtidig kan nok situasjonen løses i løpet av ganske kort tid hvis United sier til Real Madrid at de kan få ham for den og den summen. Inntil det, blir det en stirrekonkurranse hvor man ser hvem som blunker først.

FÅR KRITIKK: Paul Pogba og Neymar poserte sammen under Gullballen-utdeling i 2015, som et bevis på at de er blant verdens beste spiller. Foto: Getty Images

Bratseth reagerer

Tidligere landslagskaptein Rune Bratseth mener det er «svært uheldig» at Pogba er med til Australia.

Han mener samtidig at det viktigste Solskjær kan gjøre, er å få tilbake «identiteten» til United. Det innebærer først og fremst å terpe på angrepsspill, ifølge Bratseth.

– Å ha med folk som vil være et annet sted, er svært uheldig, sier Bratseth.

Veland har heller ingen forståelse for måten Neymar og Griezmann har håndtert kontraktsforpliktelsene sine på.

– Hvis klubben ikke vil selge deg, må du være der og ære kontrakten du selv har valgt å signere på. Hvis det nå viser seg at Neymar, Griezmann og Pogba får viljen sin, er det en alarmerende trend. Det vil trigge inspirasjon hos andre til å gjøre det samme, fordi de ser da at det virker, sier Veland.

Eksperten ser ikke umiddelbart noe klubbene kan gjøre for å få bukt med streikende spillere, utover å bøtelegge dem, men lanserer en lengre suspensjonsperiode i sin nye klubb, utstedt av UEFA, som et mulig sanksjonsmiddel.

– Hva tror du blir utfallet for de forskjellige her?

– Den som virker enklest, er Antoine Griezmann til Barcelona. Det virker som det er ingen vei tilbake med Griezmann. Det virker som det er ingen vei tilbake for Pogba heller. Neymar er den som virker mest komplisert, på grunn av prisen, historikken i Barcelona hvor det er veldig mange som ikke liker ham og forhandlingsklimaet mellom PSG og Barcelona som skal være veldig betent, sier Veland.

