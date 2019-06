Bærums bombemenn ønsker cupens fjerde runde utsatt: – De ler sikkert bare av oss

De feiret med å rope på Rosenborg, men aller først må Bærum henvende seg til Norges Fotballforbund. Planlagte ferier gjør at flere av spillerne egentlig er bortreist når cupens fjerde runde spilles neste uke.

Etter sensasjonsseieren mot Vålerenga i onsdagens cuprunde ble 2. divisjonslaget Bærum trukket mot avdelingskollega Fram Larvik, som sendte Strømsgodset på hodet ut i sin match. Det blir dermed et skikkelig askeladdoppgjør i fjerde runde, som igjen betyr at for andre år på rad er et lag fra nivå tre er blant de åtte kvartfinalistene i årets NM (Bryne i fjor).

Fjerde runde spilles allerede onsdag 26. juni. Utfordringen for både Bærum og Fram Larvik er at siste seriekamp før fotballferien går kommende helg, og fra og med neste uke har flere av spillerne siktet seg inn på ferie både fra jobb, studier – og fotball.

– Egentlig har vi 16 dager pause etter lørdag. Så etter kampen gikk jeg inn og snakket med gutta og sa vi har et problem og at neste uke er det ny cupkamp. Så jeg spurte «Hvem er hjemme?», forteller Bærum-trener Jan-Derek Sørensen etter 5–3-seieren mot gamleklubben Vålerenga.

Han vil uansett forsøke å få til en utsettelse fra Norges Fotballforbund. Det blir trolig enklere å få til da de trakk Fram og ikke et eliteserielag.

– Det må gå an å forhøre seg. Selv om de sikkert bare ler av oss inne på Ullevaal stadion, må vi spørre. Det er kjipt for gutta å dra opp en flybillett i dass, sier Sørensen til VG.

Bærum-keeper Sondre Golden Midtgarden (28) anslår overfor VG at rundt halve troppen egentlig har reiseplaner kommende uke.

– Folk er klare for å spille cup, men vi får se hva klubben gjør. Motivasjonen er selvfølgelig der. Det handler mer om økonomi. Mange av gutta er studenter, og lønningene er ikke på Vålerenga-nivå, sier Midtgarden etter fantasitriumfen mot Eliteseriens nummer syv.

I Fram Larvik var det også planlagt fri for troppen. Sportslig leder Ørjan Berg Hansen sier til VG at de ikke har tenkt på å få onsdagens match utsatt.

– Vi har samme utfordring, men det er bare å kansellere feriene, sier den tidligere Kongsvinger- og Sandefjord-spilleren.

Må ønskes av begge

Han sier at studentene på laget hadde planlagt hjemreise, og noen av spillerne har planlagt utenlandsturer.

– Men alle er superhappy for den muligheten vi har nå, sier Fram Larviks sportslige leder.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund sier til VG at han ikke kan gi noe forpliktende svar på hvor enkelt det vil være å utsette oppgjøret mellom Fram og Bærum.

– De får søke, så får vi se på det. Men skal man fravike noe som er terminfestet, skal det være enighet hos begge klubber, opplyser Fisketjønn etter trekningen onsdag kveld.

PS! Fram og Bærum møtes også i første seriekamp etter ferien i klubbenes felles 2. divisjonsavdeling.

Cupens 4. runde Fram Larvik – Bærum

Ranheim – Brann

Kristiansund – Odd

Rosenborg – Aalesund

Viking – Alta/Stabæk (spilles torsdag)

KFUM – Tromsdalen

Kongsvinger/Tromsø (spilles torsdag) – Mjøndalen

Haugesund – Strømmen Vis mer vg-expand-down

