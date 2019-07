ENDELIG: USA har ventet på at Alex Morgan skal løfte seg i de store kampene. I kveld hylles hun som redningskvinnen etter sitt matchvinnermål. Foto: SRDJAN SUKI / EPA

Kommentar

Sommeren som forandrer fotballen

LYON (VG) (England – USA 1–2) Innrammingen var så riktig. For en VM-fest det er. Denne sommeren forandrer fotballverden. Men vinneren ser ut til å bli den samme.

VAR-centimeter, straffebom og et rødt kort var på USAs side, og et eller annet sier at det ikke er tilfeldig.

Når det gjelder som mest henter de frem sitt aller beste. Når det står om medaljer er de ustoppelige. VM nummer åtte ender med medalje nummer åtte, mye peker i retning av gull nummer fire.

Det er vanskelig å se for seg at USA hadde levert en så svak straffe som Steph Houghton da 2–2 var 11 meter unna, men nå går den engelske kapteinen totalt knust nede på gresset, mens de amerikanske superstjernene jubler vilt.

Houghton føyer seg inn i rekken av engelske spillere som har misbrukt en avgjørende straffe i en stor semifinale.

SYNDEREN: Steph Houghton bommet fra 11 meter. England misset i en semifinale igjen. Gulldrømmen røk for Phil Neville og Norges overkvinner. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Ellen White gråter, Lucy Bronze gråter og Phil Neville trøster. Etter pause beviste England at de er «the new girls in town». Nevilles spillere reiser hjem som nye yndlinger, de vil være favoritter i sitt eget EM på hjemmebane i 2021 og det kommer til å bli et gigantisk mesterskap.

Og fotballen føles også som en vinner akkurat nå. Tenk at det bare er fire år siden de mektige amerikanske spillerne ville trekke FIFA for retten, fordi det var nedverdigende å spille VM på kunstgress.

De vant ikke frem, og fremdeles er det et lite skrekkbilde i hodet: 44 funksjonærer som bærer rundt på på to slanger for desperat å vanne det tørre kunstgresset på Lansdowne i Ottawa. Det var i pausen av Norge-Tyskland, og er altså bare fire år siden. Det er nesten uvirkelig.

I kveld føles det som hundre år siden, bortsett fra kunstgresset, og da er det enda deiligere at dette mesterskapet er virkelig.

Vakre Groupama Stadium skaper en perfekt semifinale- og finaleramme med over 53.000 på tribunen. To timer og tre kvarter før kampstart gikk journalister rundt og jaktet en ledig stol blant de mange hundre det er plass til i presserommet.

UTE MED SKADE: Megan Rapinoe (til høyre) måtte stå over semifinalen. Her jubler hun sammen med Ali Krieger. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

I 2023-VM både kan og bør det tilføres enda mer penger, men som verdens største idrett er fotballen endelig i ferd med å ta sitt moderne ansvar som en særdeles viktig samfunnsaktør.

Engelsk presse hadde hisset opp stemningen før semifinalen: Amerikanerne ble skjelt ut som arrogante, ikke minst fordi reserven Ali Krieger har uttalt at USA ikke bare er best i verden, men at reservene utgjør det nest beste laget i VM. Dessuten var landslagssjef Phil Neville litt oppgitt over at to USA-ledere hadde snoket rundt på Marriott-hotellet England bor på i Lyon. USA vurderte det som et aktuelt bosted frem mot finalen ...

På pressekonferansen før semifinalen ble Neville også konfrontert med at USA har scoret før 12 minutter er spilt i alle kampene til nå. Han satte opp et glis som oste selvtillit, og bemerket at England også ofte scorer tidlig, men lovet at de skulle være forberedt.

Vel.

USA-stjernen Megan Rapinoe var sensasjonelt ute, sannsynligvis med skade. Alle snakket om at det ville svekke laget, det er trolig ikke engang i nærheten av den amerikanske tankegangen.

VINNERNE: Det er tilsynelatende umulig å hindre USA fra å ta medalje i VM. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Mye av spilloppbygningen ble snudd over til høyre, der mer temposterke Tobin Heath herjet totalt i åpningen. Hun fikk god hjelp av slepne Rose Lavelle på midten, en av få venstrebeinte stjerner i VM.

Lavelle åpnet med en drepende tunnel på Millie Bright, og snart gjorde USA det igjen. Heath var sentral, Lavelle slapp ballen forbi seg, Kelley O’Hara stormet frem på høyre og Rapinoe-erstatter Christen Press nikket forbi en vimsete plassert Lucy Bronze og keeper Carly Telford.

Det så ut som divisjonsforskjell. England ble kjørt over. Phil Neville så stresset ut, men ut av ingenting kom utligningen og sjefen løp så langt for å juble at han fikk kjeft av fjerdedommeren. Han fikk rett. England er også farlige tidlig, denne gangen uten forvarsel: En vakker cross fra Kelly Walsh til Beth Mead, et enda vakrere innlegg og aller vakrest var Ellen Whites avslutning.

Sammen med nederlandske Vivianne Miedema er hun, etter min mening, VMs beste 9-er.

De fleste lag hadde blitt litt stresset av en slik utligning i en VM-semifinale, men amerikanerne har ikke det genet.

– Nå er det på tide at Alex Morgan leverer i et mesterskap. Det er alltid et eller annet galt, meldte den gamle amerikanske keeperlegenden Hope Solo på BBC før kampen. Morgan sto med åtte mål på tre VM, men fem av dem kom blant 13 i årets åpningskamp mot Thailand.

Morgan er den største stjernen, men har ikke vært veldig stor når det kreves som mest, og det på sin 30-årsdag. «Bursdager kommer hvert år, VM bare hvert fjerde», meldte hun noen timer før det smalt, og hun tok vare på den sjeldne anledningen.

Morgan kom seg foran venstreback Demi Stokes og nikket Lindsey Horans innlegg vakkert bak Telford, keeperen som måtte erstatte skadde Karen Bardsley. Det skulle bli kampens siste.

I LYON: Trond Johannessen.

Men det var ikke divisjonsforskjell. Amerikanerne var kjørt, Heath og Lavelle ble slitne og det var bare kjempekreftene igjen, men de bærer som kjent langt av sted. England eide det meste av 2. omgang, men det står ikke i historiebøkene. USA eier sluttresultatet.

Kelly Walsh og Jill Scotts nydelige kombinasjon, og Ellen Whites kontante bredside, hadde gitt scoring i de fleste mesterskap, men ikke i vår digitale tid, og da Millie Bright fikk sitt andre gule kort var det over og ut for England.

Fortsatt gjenstår mye likestillingsarbeid i fotballen, og den innflytelsesrike amerikanske sportsjournalisten Grant Wahl har kanskje rett når han sier til VG at FIFA bør investere mer penger på kvinner enn menn de neste årene.

Det er ingen kapitalistisk tankegang. Herrene drar inn de suverent største inntektene, men de hadde også fordelen av å starte hundre år før kvinnene.

Det er en moderne tankegang, og det føles som fornuften er i ferd med å seire.

Ikke minst på kvelder som denne.

Publisert: 02.07.19 kl. 23:31 Oppdatert: 02.07.19 kl. 23:51