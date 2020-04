GOD PLASS: Det var ikke mange tilskuere på Jessheim Stadion da LSK Kvinner spilte mot Kolbotn og sikret seriegullet 20. oktober i fjor. Foto: Jostein Magnussen

Toppfotballsjefen utelukker ikke alternative løsninger for kvinnene

Regjeringen forbyr idrettsarrangementer som samler mer enn 500 tilskuere fram til 1. september. Kvinnefotballen her hjemme har i gjennomsnitt 274 tilskuere. Så hva gjør Toppfotball Kvinner nå?

– Foreløpig så velger vi å følge den prosessen som Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball kjører, så får vi se etter hvert hva som skal til for at vi skal kunne gjenåpne aktiviteten vår, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

I fjor var det i gjennomsnitt 274 tilskuere på hver kamp i Toppserien. Dermed er man innenfor kravene til myndighetene.

– Problemet er at vi kan ikke være sikker på at det ikke kommer flere tilskuere på noen arenaer. Vi hadde jo kamper i fjor hvor det var over 1000 tilskuere, sier Jørgensen.

Hun har et poeng. Vålerenga snittet på 488 tilskuere forrige sesong, Sandviken hadde 447 og LSK 305 i gjennomsnitt. Det betyr at mange kamper hadde flere enn 500 tilskuere – altså flere enn det som nå vil være tillatt på kultur- og idrettsarrangementer fram til 1. september.

FREM MED TEGNEBRETTET: Hege Jørgensen utelukker ikke alternative løsninger for kvinnene, dersom ting drar ut i tid. Foto: Helge Mikalsen

– Så handler det ikke bare om publikum, men smittevernet mellom spillere. Vi må lage et forsvarlig opplegg for trening og kampavvikling, og må forholde oss til kravene fra Folkehelseinstituttet og myndighetene. Det er den prosessen som er satt i gang nå.

Samtidig er Hege Jørgensen klar på at Toppserien har andre utfordringer enn i Eliteserien hvor tilskuersnittet i fjor var 5693.

Ser på alternativer

– Vi har ulike utfordringer og på et eller annet tidspunkt må vi se om det er ting vi kan gjøre annerledes. Da må vi kunne se på alternative løsninger for Toppserien, sier Jørgensen.

Kommer man i gang før sommeren skal seriespillet kunne avvikles med dobbelt serie i begge de øverste ligaene.

– Det store spørsmålet er om det blir anledning til å gjennomføre grunnspill og sluttspill for å avgjøre opprykk og nedrykk. Dette må avklares, og den prosessen blir mer krevende hvis vi også skal gjennomføre NM. I tillegg blir det avgjørende hva FIFA og UEFA gjør med de internasjonale periodene. Der er det ikke kommet noen avklaring og det gjør det vanskeligere for oss å planlegge, sier lederen i Toppfotball Kvinner.

