Raja varsler ny millionstøtte til Eliteserien

SKIEN (VG) Landets eliteserieklubber i fotball kan vente seg en ny millionutbetaling fra kulturminister Abid Raja (V) i sommer.

Det varsler statsråden overfor VG etter å ha gjennomført en lett treningsøkt med A-laget til Odd i Skien mandag formiddag.

– Vi skal dekke billettbortfall for kamper, selv om kampen blir gjennomført, men uten publikum, sier Raja.

I forrige uke la han én milliard kroner på bordet til idrett og frivillighet for perioden mars til 15. juni. Den treffer primært breddeidretten, siden eliteserien i fotball starter opp igjen først dagen etter. Det skjer med tomme tribuner.

– Vi vet at Eliteserien skal starte med sin første kamp 16. juni. Derfor varsler vi allerede nå at innen mai, så vil vi komme med en justert ordning for perioden etter 15. juni. Der vil blant annet bortfall av billettinntekter som følge av tomme tribuner dekkes, sier Raja til VG.

Odd-leder Einar Håndlykken sier til NRK at billettinntekter utgjør ti prosent av klubbens samlede inntekter.

– Det er positivt og viktig, men det er en liten del av inntektene våre. Det er mange andre inntektsposter som er mye større, for eksempel samarbeidet vårt med næringslivet og en del annet. Men vi er glade for det vi får. Vi har opplevd at vi har blitt litt glemt, men nå tror jeg at vi er på et litt bedre spor, sier han til NRK.

Rajas utspill i Skien er trolig godt nytt for ishockey også, som håper å kunne starte sesongen i september.

Oilers-eier Tore Christiansen fortalte mandag hvordan det er uaktuelt for klubben å spille for noen få hundre tilskuere. Han mener det ikke er bærekraftig og vil medføre at man lever på kreditors regning - som ikke er lov.

– Men vi vil ikke at idretten skal ødelegge for begrenset smittespredning. Vi vil ikke legge press for at den skal komme i gang. Det viktigste er få kontroll over pandemien. På den annen side vil vi ikke kunne drive lovlig forretning med 500 på tribunene, sa Christiansen til VG.

Abid Raja kom med en klar oppfordring til norske fotballsupportere etter treningen på Skagerak Arena i formiddag:

– Mange kjøper et sesongkort, men det er ikke stor sannsynlighet for at du får brukt det i år. Jeg synes du skal ramme inn det sesongkortet, for det er kanskje det sesongkortet som du vil se tilbake på om fem-ti år, og kanskje henge det i stua. Du kommer til å tenke at du sto sammen med klubben din, da klubben trengte deg. Kjøp sesongkortet, ram det inn og så seier vi på lagene våre fra stua, sa statsråden.

