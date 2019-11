HAR IMPONERT: Sander Berge har debutert i Champions League denne sesongen. Her er 21-åringen i duell med Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain på Anfield. Foto: Epa

Berge lovprises før CL-møte med Haaland: - Fortjener en toppklubb i Europa

GENK (VG) Sander Berge roses i Belgia for sin første sesong i Champions League. 21-åringen beskrives som perfekt for nivået.

– Sander er en god person, veldig mottagelig for innspill, utrolig smart og fortsatt ung. Han er veldig interessant, sier trener Hannes Wolf (38) til VG.

Tirsdag ettermiddag fulgte rundt 25 reportere og kameramenn med da Genks nyansatte trener gikk mot pressekonferanse-podiet for et møte med media. Seansen i forbindelse med onsdagens avgjørende kamp mot Erling Braut Haalands (19) Red Bull Salzburg varte i rundt 15 minutter.

I tillegg til belgiske og østerrikske journalister, var VG representert i det som lignet et toetasjes, hvitt partytelt utenfor 25.000-seteren Luminus Arena i Genk.

ROSTE BERGE: Genks nye trener, Hannes Wolf, hadde med seg danske Joakim Mæhle (til venstre) og en representant fra klubbens medieavdeling på tirsdagens pressekonferanse. Foto: Joachim Baardsen, VG

– Viktig brikke

Etter at Philippe Clement (45) ledet Genk til ligatittel og Champions League-plass sist sesong, tok 45-åringen over Club Brugge. Felice Mazzu (53) ble hentet inn som erstatter, men etter fem svake måneder fikk belgieren sparken for to uker siden.

Deretter ble tyske Wolf ansatt sist tirsdag. 38-åringen har tidligere ledet Stuttgart til opprykk til Bundesliga og Hamburg i 2. Bundesliga.

Nå jobber Genk-sjefen tett med Norges landslagsprofil og han er allerede imponert av Berge.

– Han er veldig mottagelig for ideer. Han er fortsatt ung, født i 1998, men han har allerede spilt mange gode kamper her i Genk. Han er en viktig brikke i våre planer, i nummer 6-rollen. Vi trenger Sander på sitt beste i morgendagens kamp, sier Wolf til VG med visshet om at matchen er avgjørende for Genks mulighet til å ta tredjeplassen i gruppe E.

Den vil gi deltagelse i Europa League-sluttspillet. Med to runder igjen topper Liverpool med ni poeng - foran Napoli (8), Salzburg (4) og Genk (1).

Her prater Berge med VG etter kampen borte mot Liverpool:

– Skapt for Champions League

Etter at Berge ankom Belgia fra Vålerenga i 2017, har nordmannen flere ganger blitt knyttet til større europeiske klubber. I sommer skal midtbanestrategen blant annet ha avvist interesse fra Premier League, ifølge VGs opplysninger.

Marnik Geukens er journalist i avisen Het Belang van Limburg og har fulgt Berges karriere i Belgia på nært hold. Han er overrasket over at 21-åringen fortsatt er i klubben, men har samtidig forståelse for situasjonen.

– Ja, jeg er litt overrasket. Men vi vet at Sander er en veldig tålmodig type. Han ønsker kun å forlate Genk når den «korrekte» klubben kommer på banen, og det gjør han rett i. For han blir en bedre spiller her hele tiden. Han spiller blant annet seks store kamper i Champions League som gir ham erfaring, forteller Geukens til VG.

Belgieren mener Berge har bevist over tid at han kan hevde seg på et av kontinentets beste lag.

– Han fortjener en toppklubb i Europa. Han er skapt for Champions League. Det har vi sett på kampene han har spilt i denne turneringen. Jeg syns han har gjort det veldig, veldig bra, sier Meukens.

Avspark mellom Genk og Red Bull Salzburg er onsdag klokken 21.00. Oppgjøret vises på TV 2 Sport 1.

Publisert: 26.11.19 kl. 15:01

