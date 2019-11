Ny Liverpool-seier i drama mot Crystal Palace

(Crystal Palace - Liverpool 1–2) Liverpool var i trøbbel flere ganger borte mot Crystal Palace, men igjen bikket de en jevn og tett kamp i sin favør.

Like før slutt dukket Roberto Firmino opp og kriget ballen i mål på en corner.

På overtid bare noen minutter senere hadde Wilfried Zaha en gigantsjanse til å utligne, men brant den over.

Samtidig som Liverpool vant fortsatte også Leicester-festen. De slo Brighton på bortebane, og er åtte poeng bak de røde fra Merseyside, som kun har avgitt to poeng på de første 13 kampene.

I kveld møtes Chelsea og Manchester City, de har presset på seg. Pep Guardiolas lag er hele tolv poeng bak Liverpool før møtet med serietreeren fra vest-London.

VAR-annullering

Etter en 1. omgang hvor Crystal Palace hadde yppet seg, tok de også ledelsen, trodde de.

James Tomkins stanget inn et innlegg fra Luka Milivojevic. Alt så ut til å være i skjønneste orden for Palace-spillerne som var på vei tilbake for å ta avspark da scoringen ble annullert.

På VAR-rommet ble det oppdaget en dytt i ryggen på Dejan Lovren inne i feltet, og isteden fikk Liverpool frispark.

Dermed kunne Sadio Mané sende Liverpool i ledelsen etter pause, før Wilifried Zaha sørget for 1–1 ti minutter før slutt.

Like etter ødela Firmino festen for hjemmesupporterne.

Ny Arsenal-smell

Tidligere i uken mistet Mauricio Pochettino jobben som Tottenham-manager. Nå kan Unai Emery hos erkerivalen ligge tynt an.

les også Mourinho-seier i Spurs-debuten: – Vi er heldige at jeg har så mange års erfaring

De er nå nede på 7. plass, med syv poeng opp til topp fire, etter at de spilte uavgjort hjemme mot Southampton.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 13 12 1 0 30 – 11 19 37 2 Leicester City 13 9 2 2 31 – 8 23 29 3 Chelsea 12 8 2 2 27 – 17 10 26 4 Manchester City 12 8 1 3 35 – 13 22 25 5 Wolverhampton Wanderers 13 4 7 2 18 – 16 2 19 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

