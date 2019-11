RUTINERT: Trygve Kjensli har vært hoveddommer i 135 kamper i Norges øverste divisjon, ifølge sin egen statistikk. Transfermarkt mener antallet er noe høyere - 144. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Dommer Trygve Kjensli legger opp – bønnfaller eksperter om å tenke seg om

MAJORSTUA (VG) Samtidig som Trygve Kjensli (47) varsler sin avgang, benytter han sjansen til å fortelle om presset man opplever som toppdommer – og kommer med en siste bønn til profilerte eksperter.

Trygve Kjensli tar imot VG i Nordeas stilrene lokaler på Majorstua. Dressen står i sterk kontrast til dommeruniformen vi er blitt vant til å se ham i nærmest ukentlig mens Eliteserien pågår.

– Hvorfor legger du fløyta på hylla?

– Det er to grunner. Det er duket for et generasjonsskifte blant dommerne, og NFF må rydde plass til yngre krefter. Så er det også et veldig passende tidspunkt for min del. Jeg har en krevende og spennende jobb der jeg reiser mye samt et familieliv jeg ønsker å ta en større del i, er den komprimerte forklaringen til tobarnsfaren Kjensli.

Det er 31 år siden Nesodden-dommeren først ble pipeblåser i 1988. I 2007 fikk han sin første kamp i 1. divisjon, og fire år senere debuterte han som eliteseriedommer. Totalt er det blitt 135 kamper som hoveddommer i Norges øverste divisjon, ifølge Kjensli selv.

– Mestringsfølelsen man får når man sammen med et team håndterer to ganger 45 minutter i Eliteserien... Det kicket man får når man gjør en god kamp, er en helt fantastisk følelse. I tillegg er det å tilhøre en unik prestasjonsgruppe hvor jeg har fått mange gode kollegaer og kamerater en ting jeg har verdsatt meget høyt, sier Kjensli.

LEDER: Trygve Kjensli jobber til daglig som nordisk leder innen IT i Nordea. Foto: Jonas Wikborg / VG

Selv om han er klar på at det i all hovedsak er gode opplevelser han sitter igjen med etter ni sesonger som eliteseriedommer, har han gjort seg noen refleksjoner over ting han ikke har opplevd som like positivt.

– Trykket kan bli tøft når man har bommet på en viktig avgjørelse, sier han, og utdyper:

– Andre har vanskelig for å se utfordringene man har som dommer. På TV har man flere vinkler som ser hendelsen, men når man prøver å forklare hvorfor man har gjort som man har gjort, så blir det ofte feid til side. Min erfaring er at det eneste som aksepteres, er at man legger seg flat, sier Kjensli.

Han bemerker at han lever helt fint med det som blir sagt av fans og spillere før, under og umiddelbart etter kamp», men at det er trykket etterpå som kan tære på.

– Dette er kontroversielt, men noen ganger skulle jeg ønske at dommerne ikke skulle uttale seg, slik praksis er i flere andre ligaer. Når jeg har stått i stormen selv, så kunne jeg ha tenkt meg det, sier Kjensli.

Odds 3-2-mål er blant avgjørelsene Kjensli i ettertid ser at ble feil, men som var vanskelig å se der og da:

les også Dommer Kjensli om Mjøndalen-kritikk: – Har jeg sagt for mye, så beklager jeg

En annen ting han reagerer på, er eksperter som tar til sosiale medier.

– Når eksperter og journalister skriver om oss dommere der, så kan det bli tøft. De setter en agenda som resten av hylekoret slenger seg på, og da kan det bli mye. Det er med på å gjøre dommer-rollen i 2019 mye tøffere enn det den var for fire-fem-seks år siden, sier Kjensli, uten å ville gå inn på konkrete navn.

– Min bønn er at når profilerte eksperter skriver noe, så må de tenke seg om én eller to ganger før de publiserer, sier dommerprofilen, det med neste generasjons dommere i tankene.

1-1-oppgjøret mellom Sarpsborg 08 og Haugesund ble hans siste kamp som hoveddommer i Eliteserien, men selv om han nå legger fløyta på hylla etter 2019-sesongen, ønsker han ikke å forlate dommermiljøet helt.

– Jeg har hatt det så fantastisk som dommer og ønsker å gi noe tilbake, sier Kjensli, som ser for seg en rolle som dommerveileder fra 2020.

Publisert: 28.11.19 kl. 16:24

