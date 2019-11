TILBAKE: Erling Braut Haaland er skadefri og klar til match i Champions League. Foto: NTB scanpix

Salzburg-sjefen bekrefter: Haaland spilleklar mot Genk

GENK (VG) Red Bull Salzburg-trener Jesse Marsch (46) har fått Champions League-toppscorer Erling Braut Haaland (19) til disposisjon etter skade.

Det opplyser den amerikanske treneren på en pressekonferanse her i Belgia et døgn før den viktige kampen mot Sander Berges (21) Genk.

– Ja, han er klar for i morgen. Han har trent de to siste dagene. Han føler seg glimrende, sier Marsch.

Braut Haaland kan dermed gjøre comeback onsdag kveld etter å ha stått over to norske landskamper og forrige helgs serierunde i Østerrike på grunn av en kneskade.

I BELGIA: Fra venstre: Pressekonferansen tolk, Salzburg-stopper Maximilian Wöber, trener Jesse Marsch og mediesjef Christian Kircher. Foto: Joachim Baardsen, VG

Ny stor kveld

Etter at Genk-trener Hannes Wolf og danske Joakim Mæhle møtte mediene i den belgiske industribyen tidligere på dagen, ankom den østerrikske motstanderleiren først da mørket hadde lagt seg over Luminus Arena.

Med stjernestopperen Maximilian Wöber (21) til høyre for seg og den langhårede mediesjefen Christian Kircher til venstre, virket amerikanske Marsch klar for en ny stor kveld i Europas gjeveste fotballturnering.

En kveld som trolig innebærer Braut Haaland fra start.

– Sist han spilte 90 minutter, var mot Wolfsberg for to og en halv uke siden. Han trente hele uken med Norge så jeg tror ikke han har mistet mye. Han er en mulighet fra start. Jeg tror han kan spille 90 minutter, om ikke nært 90 minutter. Han er veldig viktig for oss så vi er glad for at han er klar til å kjøre, sier Marsch.

Se Wöber fortelle en morsom Haaland-historie etter at nordmannen scoret hat-trick mot Genk i debuten her:

Uhyre viktig

Før de to siste rundene, er gruppe E fortsatt ikke avgjort. Selv om Liverpools ni poeng gjør dem til favoritter til å vinne sammenlagt foran Napoli (8), Salzburg (4) og Genk (1), er det fortsatt mulig for Haaland og hans lagkamerater å gå videre.

Hvis Liverpool og Napoli skulle bli for sterke, handler det om å kapre tredjeplassen, som vil gi deltagelse i Europa League-sluttspillet.

Avspark mellom Genk og Red Bull Salzburg er onsdag klokken 21.00. Oppgjøret vises på TV 2 Sport 1.

Publisert: 26.11.19 kl. 18:18 Oppdatert: 26.11.19 kl. 18:32

