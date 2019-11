Nå drømmer Ranheim om å redde plassen på Lerkendal

TRONDHEIM (VG) (Ranheim – Lillestrøm 2-1) Ranheim så ut til å være død og begravet, og klare for OBOS-ligaen i 2020. Så våknet to indreløpere for alvor til liv. Dermed blir det trøndersk duell i siste serierunde, der kun ett av lagene kan juble til slutt.

– Nå puster jeg lettet ut. Vi kunne sittet her og vært nede. Det er små marginer mellom himmel og helvete. Det er utrolig deilig at vi tar det hjem etter å ha fått en i trynet, sier Ranheim-kaptein Mads Reginiussen til VG.

Etter en marerittstart på andre omgang, fikk Adrià Mateo López drømmetreff på volley etter et av sesongens beste angrep i Ranheimsfjæra. Da var kampen én time gammel. Så – ni minutter etterpå – curlet kaptein Mads Reginiussen inn ledermålet på nesten like vakkert vis.

– Det har vært litt tørke ei stund, så jeg tenkte at i dag var det på tide. Jeg hørte Mush rope ganske kraftig. Han ble sur og ropte «f ...» da jeg skjøt. Da kjente at jeg måtte treffe, hvis ikke hadde han blitt lynings. Kanskje det trigga meg til å sette den ordentlig i hjørnet.

– Vi må vinne

Etter ti kamper uten seier er også Lillestrøm for alvor er med i nedrykkskampen, med én serierunde igjen å spille. Bare to poeng skiller Sarpsborg 08 på 11. plass og Ranheim på siste.

– Hvorfor det har blitt slik er et godt spørsmål med et komplekst svar. Nå har vi ikke noe valg. Vi må vinne neste kamp, og det skal vi gjøre, sier Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson.

Nedrykksduell

Det var to av Eliteseriens verste formlag som møttes til nedrykkskamp på Extra arena. Lillestrøm sto uten seier på ni kamper, med fire poeng av 27 mulige, mens hjemmelaget Ranheim var hakket bedre, med én seier og fem poeng på sine siste ni.

Ranheim måtte rett og slett vinne for å holde liv i drømmen om eliteseriespill i 2020, og trener Svein Maalens elever virket topp motiverte fra start av, mens bortelaget så ut til å være mest interessert i å forsvare seg og la tiden gå.

– I dag spilte vi tidvis veldig god Ranheim-fotball, sier Ranheim-trener Svein Maalen.

Sjansesløseri

At lagene gikk til pause på 0–0, var et aldri så lite mysterium, der hjemmelagets avslutningsferdigheter må ta det meste av skylden. Spesielt Mushaga Bakenga svidde mange muligheter.

I starten av andre omgang gikk det som det ofte går; motstanderen scorer. Ivar Furu rotet det til for seg selv, og mistet ballen til Lillestrøm-spiss Thomas Lehne Olsen.

For Furu gikk det fra vondt til verre, da han felte Lillestrøm-spissen innenfor 16-meteren. Dommer Tom Harald Hagen pekte på straffemerket, og kaptein Daniel Pedersen gjorde ingen feil.

– Jeg tenkte at dette har vi sett litt før, for vi har fått mange nesestyvere i år, men det var ikke noe annet å gjøre enn å prøve å gjenskape førsteomgangen. Vi klarte å reise oss igjen, og det var selvsagt viktig, sier Maalen.

Seiersmål

Ranheim virket preget etter tabbemålet, men det tok ikke mer enn elleve minutter før Lopez blåste nytt liv i Ranheim-håpet. I jakten på seiersmål satte Ranheim inn Øyvind Storflor på høyreback. Før kampen ble 39-åringen hyllet med blomster, etter å ha kunngjort at han legger opp etter sesongen.

Hjemmelaget hadde vært klart best kampen gjennom, og kaptein Reginiussen var akkurat den spielführeren laget trengte i en slik kamp. Derfor var det også helt naturlig at det var hærføreren, og kampens klart beste spiller, som sto frem da det gjaldt som mest.

– Spillet deres passet oss bra i dag. Vi syns det var artig å spille, og de hadde mer enn nok med å slå langt, sier matchvinneren.

Drømmescenario

Dermed har Ranheim fortsatt muligheten til å redde plassen. Skal de greie det, må «lillebror» ta poeng mot storebror Rosenborg på Lerkendal om en uke, i det som bare kan bli en drømmeavslutning på sesongen for ett av de ti trønderske eliteserielagene.

– Drømmescenarioet er at Vegard Erlien ramler inne i boksen, og så blir det straffe. Og så setter vi inn «Micke» Karlsen, som banker straffen i krysset. Men dette blir bare drømmeprat. Mye skal klaffe for at vi skal greie det, men vi har en mulighet, sier Maalen.

– Da står det 0–0 til to minutter på overtid, så dukker jeg opp mellom to stoppere, den ene av dem broren min Tore, og dunker den inn. Så tar vi gjerne 2–0 på Storflor-frispark fra 16 meter etter det, sier Reginiussen.

Dét kommer ikke til å skje, ettersom storebror Tore må stå over kampen på grunn av gule kort.

– Må han stå over? Ja ja, bra for oss det, sier lillebror.

