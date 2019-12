«Nordlie spesial» – men ingen kvalik-helt

Tom Nordlie (57) er kjent som fotballtreneren som kan redde klubber i krise. Men det er ikke alltid han lykkes.

Den nye Lillestrøm treneren huskes for å ha reddet Viking og Kongsvinger fra nedrykk – men det har ikke endt bra hver gang.

Kvalik-statistikken hans er forøvrig ikke den beste: Han har vært i kvalifisering til Eliteserien fire ganger, men han har aldri gått seirende ut. To ganger tapte han kvalifisering for opprykk med Sandefjord. Med både Vålerenga og Fredrikstad rykket han ned i kvalifisering.

Lørdag skal han i aksjon igjen, og skal prøve å redde Lillestrøm i kvaliken mot Start.

Fem ganger har han overtatt klubber i løpet av sesongen:

2006: Reddet Viking

Den 5. november vinner Viking 5-0 over Brann og redder på mirakuløst vis plassen i den øverste ligaen. Viking passerte HamKam og Odd og klatret fra direkte nedrykk til sikker plass i løpet av sesongens siste 90 minutter. Tom Nordlie hylles om den ubestridte redningsmannen. Han blir kalt «frelser» i lokalavisene og enkelte snakker om å plassere ham på sokkel.

Da Nordlie overtok, lå siddisene helt sist. Han ledet Viking de syv siste kampene. Det ga 12 poeng og til slutt 11. plass - den gang den siste plassen som ga automatisk fornyet kontrakt.

2008: Reddet Kongsvinger

Da Nordlie overtok Kongsvinger, lå klubben nest sist på nivå to. De hadde bare 12 poeng på de 21 første kampene. Det så ikke lyst ut.

I sju kamper var han sjef på Gjemselund og i løpet av disse kampene tok Kongsvinger 18 av 21 mulige poeng.

Det ble snakket om «Nordlie-effekten» i de dype skoger i Glåmdalen.

2011: Reddet Kongsvinger

Nordlie ble nok en gang reddet for å redde KIL fra nedrykk fra nivå to. Kongsvinger lå på 11. plass, bare to poeng foran Alta på direkte nedrykksplass.

Det ble kjempesuksess: Syv seirer og to uavgjort på ni kamper gjorde at KIL til slutt endte på 7. plass, 15 poeng foran det beste av de fire lagene som rykket ned.

2009: Rykket ned med Fredrikstad FK

Den 27. august overtok Nordlie jobber som trener i Fredrikstad FK. Han skulle redde aristokraten fra nedrykk, men det lyktes ikke. Rødbuksene gjorde det enda dårligere under Nordlie. FFK ble til slutt nummer 14 på nivå én og etter datidens regler måtte de ut i kvalifisering mot nummer fem på nivå to. Det var - av alle - naboen Sarpsborg.

Sarpingene vant «Slaget om Østfold» 2–0, og FFK måtte ned.

2014: Rykket ned med Sandnes Ulf

Den 6. november ble det klart at Tom Nordlie ga seg som trener i Sandnes Ulf etter nedrykk fra nivå én.

Nordlie tok over i juli etter at Asle Andersen måtte gå, men han klarte ikke å redde klubben fra nedrykk. Da Nordlie overtok, lå de nest sist - mens de endte helt sist etter 12 poeng på 14 kamper under Nordlie.

Andre viktige begivenheter i Tom Nordlies trenerliv:

1998: Opprykk med Odd: Nordlie ble første gang landskjent da han førte Odd til eliteserien. Han etablerte også klubb med en grei 7. plass i debutsesongen.

2000: Nedrykk med Vålerenga. Tapte etter to kvalifiseringskamper mot Sogndal.

2002 og 2003: Kvalik-tap med Sandefjord. To år på rad førte han Sandefjord til kvalifisering, men det ble tap mot henholdsvis Brann og Vålerenga.

2004: Opprykk med Start. Suveren seier på nivå to.

2005: Sølv med Start. Ledet med seks poeng til ferien, men endte med sølv, ett poeng bak Vålerenga.

2006: Måtte gå i Start. Da Start lå på nedrykksplass til sommeren, var Nordlie ferdig i Start.

2007: Cuptrofé med Lillestrøm. Slo Haugesund i finalen. Også sterk 4. plass i ligaen.

2008: Ferdig i Lillestrøm. Nordlie trakk seg allerede i mai 2008 da LSK hadde tatt bare seks poeng på åtte kamper.

2015: Ferdig i Avaldsnes. Nordlie måtte gå som Avaldsnes-trener tidlig i oktober - til tross for at klubben var klar for cupfinalen og på 2. plass i serien.

2018: Opprykk med Skeid. Den tradisjonsrike Osloklubben rykker opp fra nivå tre til nivå to.

2018: Nedrykk med Skeid. Klubben endte nest sist med bare 22 poeng på 30 kamper.

Publisert: 07.12.19 kl. 17:11

