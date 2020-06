HYLLEST: Ole Gunnar Solskjær er stolt av det Marcus Rashford har fått til den siste tiden. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Solskjær stolt av Rashfords kamp for fattige barn: – Han er et veldig godt menneske

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er tydelig stolt over det Marcus Rashford har oppnådd i corona-pausen – og ser for seg 22-åringen som en fremtidig kaptein.

Oppdatert nå nettopp

– Marcus er et veldig godt menneske, og han har brakt med seg sin egen erfaring som barn inn i denne saken - og kommer til å forandre livene for så mange barn, fastslo Solskjær på sin pressekonferanse torsdag, gjengitt av Mirror.

– Han har allerede vært kaptein her i så ung alder, og han viser hele tiden sine menneskelige kvaliteter, som er en egenskap for en Manchester United-spiller, sammen med hans kvalitet som spiller, selvfølgelig.

les også Alt du trenger å vite om Premier League-starten

Han har fått masse ros for at han tatt tak i matmangel og fattigdom blant barn i England.

– Dette handler ikke om politikk, men om medmenneskelighet, skriver Rashford i et brev han har sendt til det britiske parlamentet, og som han selv har lagt ut på Twitter.

Der forteller han sin personlige historie, om hvordan hans familie måtte belage seg på velferdsordninger og hjelp fra andre for å kunne ha nok på bordet til barna.

Han tar videre et oppgjør med at tall fra Food Foundations anslår at 200.000 barn i England har måttet stå over måltid under coronakrisen, fordi familiene deres ikke har råd til mat. Han sikter blant annet til at 1,3 millioner barn i England er registrerte for gratis skolemat, og ikke har fått støtte til mat siden skolene i England ble stengt.

les også Rashford roses etter oppgjør med myndighetene: – Dette er så viktig

Han påpekte også at 45 prosent av barn fra familier med minoritetsbakgrunn eller svart hudfarge i England, lever i fattigdom.

Statsminister Boris Johnson sa først nei, men gjorde så helomvending.

Ole Gunnar Solskjær er tydelig stolt av sin elev.

– Det er en ære å ha Marcus her. For klubben og meg som manager har det vært fantastisk å følge Marcus gjennom denne perioden.

Solskjær lanserer altså Rashford som en fremtidig kaptein:

– For Manchester United, England, hvem vet? Vi er veldig stolte av ham, og det er nok også familien, sa manageren på torsdagens pressekonferanse.

les også Slik kan corona-krisen endre fotballmarkedet: – En tikkende bombe

United-sjefen understreker at Rashford ikke gjør dette for egen vinning, og at han bruker sin posisjon som rollemodell for å hjelpe.

– Jeg tror denne spesielle tiden har fått mange til å tenke i et større perspektiv. Marcus har alltid vært en strålende gutt. Fotballspillere er lette mål for kritikk, men de kan også påvirke på en positiv måte og det er det vi har sett nå, sa Solskjær.

Fredag åpner United etter corona-pausen med bortekamp mot Tottenham fredag.

– Dette blir en strålende kamp mot Champions League-finalistene fra sist sesong. Vi har forberedt oss så godt vi har kunnet, sa United-sjefen.

Publisert: 18.06.20 kl. 12:33 Oppdatert: 18.06.20 kl. 13:24

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 29 19 3 7 71 – 31 40 60 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser