Bayern München sikret sitt åttende strake seriegull

(Werder Bremen - Bayern München 0–1) Selv om Erling Braut Haaland og Dortmund ga de seiersvante sør-tyskerne kamp om seriegullet helt til innspurten, var det til slutt ingenting de kunne gjøre denne sesongen heller.

For med sin 1–0-seier over Werder Bremen i den tyske havnebyen, sikret rødtrøyene Bundesliga-trofeet for annerledes-sesongen 2019/20. De har ti poeng ned til sine rivaler fra Dortmund, idet gultrøyene har tre kamper igjen av sin sesong.

Det var heller ikke upassende at Robert Lewandowskis scoring sikret seriemesterskapet. Polakken har vært utilnærmelig også denne sesongen, og hans 31. nettkjenning i ligaen skulle punktere det hele.

På et langt oppspill fra midtstopper Jerome Boateng, dempet han ballen på halvspretten og banket ballen i mål på et folketomt Weserstadion.

Rune Bratseths gamle lag kjempet med nebb og klør gjennom hele kampen, de lå nemlig på nedrykksplass før runden tross 5–1-seieren over Paderborn forrige helg, men overmakten fra München ble til slutt for stor. Manuel Neuer måtte imidlertid til pers med flere viktige redninger i andre omgang, spesielt da superveteran Claudio Pizarro (41) kom til avslutning på kloss hold i siste ordinære minutt.

Hans-Dieter Flicks mannskap sikret dermed sitt åttende strake seriemesterskap, og storklubbens 29. totalt.

Mye av avgjørelsen falt da Bayern slo Dortmund 1–0 den 26. mai, da Braut Haaland måtte ut med skade:

Alphonso Davies pådro seg rødt kort like før slutt, uten at det var i nærheten av å ødelegge festen.

Det betyr også at Erling Braut Haaland og Dortmund ikke har annet enn andreplassen å spille for i sesongens tre siste kamper. De har et forsprang på fire poeng ned til tredjeplasserte RB Leipzig, og møter Mainz klokken 20.30 onsdag kveld - en kamp du naturligvis kan følge i VG Live.

Publisert: 16.06.20 kl. 22:24

