Rapport fra Friends Arena: Bryr seg ikke om «kaxiga nordmenn»

STOCKHOLM (VG) Hetest på Friends Arena i Stockholm to dager før Norges særdeles viktige EM-kvalifiseringsmøte med Sverige: Martin Ødegaard.

Dog ikke fotballspilleren, men «slenge med leppa»-Ødegaard.

– På banen skal vi knuse dem. Det er bare å dra dit å vise at de er lillebror, sa den norske yndlingen med et stort smil til TV 2 etter seieren over Malta.

Uttalelsen ble ikke tatt imot med et stort smil i svensk presse. Én etter én ble de svenske spillerne konfrontert med den fleipete meldingen fra den norske 20-åringen, samt Joshua Kings uttalelse til VG om at han ikke fryktet noen av de svenske spillerne. Dommen: De norske spillerne omtales som «kaxiga nordmenn».

De svenske lot seg ikke hisse opp og så ikke ut til å bry seg all verden, ingen lot seg hisse opp, Emil Forsberg mener «Sveriges landslag har levert i mange år» sitt og Alexander Isak sier det samme som King: Han frykter ingen norske spillere.

Isteden snakket svenskene ganske pent om det norske laget, Mikael Lustig mener Norge er bedre enn på mange år, Forsberg synes Norge er «et ganske bra lag som vil sette oss på prøve», John Guidetti synes Martin Ødegaard «løper som et dyr» og har vært Sociedads beste spiller så langt – og unge Isak roser sin litt eldre norske venn i Sociedad.

Svenskene fremstår med stor ro foran årets kanskje viktigste landskamp. Det oser trygghet og «dette har vi gjort før»-selvtillit av dem. De har liksom ingen grunn til å være redde for Norge.

Det er lenge siden Ravelli, Brolin, Dahlin, Henke, Ljungberg og også noen år siden Zlatan bar det svenske landslaget, men dette laget bærer seg selv. Den sensasjonelle VM-kvartfinalen i fjor sommer er den sterkeste prestasjonen siden bronsen i 1994.

– Mentaliteten vår, å være best når det gjelder, svarer Emil Forsberg på VGs spørsmål om hvorfor Sverige nesten alltid vinner de avgjørende kvalik-kampene og nesten alltid går til sluttspill.

Og nå gjelder det. Sannsynlighetseksperten Drillo mener Sverige er så godt som klare for EM med seier over Norge. Da er det norsk fare på ferde.

I dette århundret har Sverige nesten alltid vunnet denne type oppgjør, mens Norge nesten alltid har tapt dem.

Sverige har vært i fem EM og tre VM siden 2000. I dette århundret har svenskene vunnet avgjørende kvalikkamper mot Tyrkia og Polen, de har slått Spania og Frankrike, har playoffseire mot Danmark og Italia og de nektet Virgil van Dijk og Nederland plass i forrige VM. Siden 2000 har de vært i EM-kvartfinale, VM-kvartfinale og to 8-delsfinaler i VM.

I den samme perioden har Norge tapt sine viktigste oppgjør, som mot Danmark, Spania, Tsjekkia, Tyrkia og Ungarn og ikke vært i sluttspill siden 2000, så det er kanskje ikke så rart svenskene synes Martin Ødegaard var litt «kaxig» ...

Syv av de svenske spillerne som startet i VM-kvartfinalen mot England (0–2-tap) vil trolig gjøre det samme mot Norge.

Slik stilte svenskene mot Færøyene, i sin faste 4-4-2-formasjon: Robin Olsen (29, Cagliari) – Mikael Lustig (32, Gent), Victor Lindelöf (25, Manchester United), Andreas Granqvist (34, Helsingborg), Pierre Bengtsson (31, FC København – Sebastian Larsson (34, AIK), Kristoffer Olsson (24, Krasnodar), Albin Ekdal (30, Sampdoria), Robin Quaison (25, Mainz) – Marcus Berg (33, Krasnodar), Alexander Isak (19, Real Sociedad).

Mot Norge kommer Emil Forsberg inn, sannsynligvis til venstre på midtbanen. Da vil det bare være plass til to av disse tre: Alexander Isak, to mål og god på Færøyene, Robin Quaison, ett mål og god på Færøyene og veteranen Marcus Berg, null mål og ikke noe særlig på Færøyene.

Berg er oppgitt og lei av å svare på spørsmål om hvorfor han bare har ett landslagsmål på sine 19 siste landskamper, men landslagssjef Janne Andersson gir hardtarbeidende Berg tillit igjen og igjen. Det spørs om han vraker Bergs rutine mot Norge, i så fall må enten Quaison eller Isak ut.

Det er i og for seg nok rutine nok fra før i det svenske laget. Snittalderen var 30,5 år mot Færøyene, mot Norges 26,1 mot Malta, og det settes spørsmålstegn ved eldstemann, kaptein Andreas Granqvist. Han var helt i VM og enda større helt da Sverige sto imot Italia i playoffdramaet til 2018-VM.

«Granen» har vært en ursvensk ledestjerne etter at Zlatan Ibrahimovic ga seg i 2016, men etter en turbulent Helsingborg-sesong påpekes det at han har passert sin «best før»-dato.

Det er en del som mener at Granqvists plass i laget bør være truet, og kommentator Olof Lundh i Fotbollskanalen skriver at det vil treffe landslagssjef Janne Andersson hardt dersom Victor Lindelöfs stoppermakker gjør en avgjørende tabbe.

Robin Olsen, den bakerste mannen, har også sine problemer. Målvakten som ble hentet fra Ståle Solbakkens FCK til Roma i fjor sommer, har bare spilt én obligatorisk klubbkamp på fem måneder. Han ble vraket i Roma, og er lånt ut til Cagliari. Der debuterte han sist helg, i 1-2-tapet for Inter.

Men på landslaget er Olsen stødig, og Norge skal få nok å bryne seg på, selv om Mikael Lustig, Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal og de andre ikke har navn som skremmer vettet av noen.

Samlet kan Sverige skremme vettet av de fleste. Det svenske fotballandslaget er trolig blant verdens beste til å få veldig mye ut av ganske lite.

