Stjerneskuddet Isak om Ødegaard: – Vi er blitt gode venner

STOCKHOLM/OSLO (VG) Alexander Isak (19) spiller til daglig med Martin Ødegaard (20) i Real Sociedad, men han har ikke gitt Sverige-lagkameratene noen råd om hvordan de skal stoppe Norges nummer 20.

– Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på. Det er trenerteamets jobb, sier Isak til VG da han snakket med den svenske og norske pressen på Friends Arena foran den svært viktige EM-kvalifiseringskampen søndag.

19-åringen har altså ingen store planer om å følge Martin Ødegaards eksempel, som skal gi råd til sine norske lagkamerater om hvordan de skal stoppe La Real-lagkameraten.

Isak har ikke fått like mye spilletid som sin norske lagkamerat i La Liga så langt denne sesongen, men i kvalifiseringskampen mot Færøyene torsdag fikk han endelig sitt store gjennombrudd i Sverige-trøyen. I sin første viktige kamp fra start scoret han de to første målene da svenskene vant 4–0.

PÅ MOTSATT SIDE: Nå spiller de sammen, men Martin Ødegaard møtte Alexander Isak (til venstre) som Vitesse-spiller i Nederland forrige sesong. Svensken spilte for Willem II. Foto: Soccrates Images / Getty Images Europe

– Utrolig bra spilleforståelse

Nå venter et norsk lag der Martin Ødegaard har utviklet seg til å bli en svært viktig brikke. Isak forteller at han har blitt god venn med den jevngamle drammenseren.

– Vi spiller jo på samme lag, og prater med hverandre på morsmålet vårt, så vi er blitt gode venner. Han er en bra fyr, og en bra fotballspiller. Det har han vist i de første kampene i Spania, sier han.

– Hva er hans største styrker?

– Han har en utrolig bra spilleforståelse, bra teknikk og veldig bra pasningsfot.

Sveriges jokerspiss John Guidetti er også svært imponert over hva Martin Ødegaard har fått til i La Liga.

– Han har vært best i Real Sociedad. Det som imponerer meg mest er at han løper så mye. Han springer som et dyr. Ballbehandlingen er også like god mot slutten av kampen som i starten, sier Guidetti, som er under kontrakt med Alaves.

NYSIGNERINGENE: Alexander Isak (nest lengst til venstre) og Martin Ødegaard (tredje lengst til høyre) ble presentert som Sociedad-spillere i sommer. Foto: GORKA ESTRADA / EFE

Ikke påvirket av «drittslenging»

Ødegaard har sagt at Sverige er «lillebror», mens King hevder Norge ikke frykter noen av nabolandets spillere.

Isak vil derimot ikke være med på den leken.

– De får stå for det de sier. Det er som hvilken som helst annen match for oss, så det påvirker oss ikke, sier 19-åringen.

Han kom inn som innbytter sist Norge og Sverige møtte hverandre. Kampen på Ullevaal startet fantastisk for Norge, som ledet 2–0, men etter et par forferdelige norske minutter måtte Ola Kamara redde poeng langt på overtid.

– Det føltes som Norge vant den kampen, sier Isak om 3–3-oppgjøret .

POENGDELING: Her redder Ola Kamara poeng mot Sverige i mars. Han er ikke med i denne landslagstroppen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå går det norske landslaget til kamp med en visshet om at kun tre poeng er godt nok.

– Jeg forventer en tøff kamp. Det kommer til å bli tøffe dueller, men jeg håper det blir en bra fotballkamp, sier svensken.

