I kveld trenger Norge «ryddegutten»

STOCKHOLM (VG) Han har såvidt nådd kravet til gullklokka (25 A-landskamper) i en alder av 33 år. Men en skadefri Tore Reginiussen er likevel en mann å stole på.

Du har nok sett noen skudd bli blokkert, inne i feltet, hvis du har fulgt med på noen Rosenborg-kamper de siste årene. Eller du har sett en, ikke altfor høy, midtstopper score på corner.

Tore Reginiussen fra Alta er mannen. Han er egentlig ryddegutten Norge aldri fikk, på grunn av skader – eller landslagssjefer som ikke stolte på ham. Kanskje aller mest en kombinasjon av de to tingene.

Debuten kom, som 21-åring 26. mars 2008 på Gardski stadion i Split. Motstander var Montenegro. Reginiussen, den gang Tromsø-spiller, spilte med Brede Hangeland. Norge tapte 1–3.

Siden gikk det like i rykk og napp som skader og klubbskifter kom og gikk: Fem landskamper i 2008, tre i 2009, så ingen verken i 2010 eller 2011, fem i 2012, to i 2014, så ingen verken i 2015 eller 2016, så tre i 2017 og to i 2018.

Tore Reginiussen har spilt 26 landskamper (startet 22), under fire forskjellige landslagssjefer (Åge Hareide, Egil Olsen, Per-Mathias Høgmo og Lars Lagerbäck), og han har spilt med ni forskjellige makkere (Brede Hangeland 10 ganger, Vegard Forren fire, Håvard Nordtveit tre, Even Hovland 2, Kristoffer Ajer 2, Stefan Stradberg to, Kjetil Wæhler, Thomas Rogne – og Kim André Madsen en gang.)

Reginiussen har scoret tre landslagsmål, også her med stort sprang: 2008, 2012 og 2018. Han er en slags «warrior», en som stikker hodet inn der det gjør vondest. Og vondt har det gjort flere ganger.

Det kommer til å gjøre vondt i kveld også der Reginiussen, trolig sammen med Håvard Nordtveit, skal prøve å hindre svenskene i å score mål på Friends Arena. Du kommer garantert til å se en spiller som ofrer alt, noe som nok også er grunnen til at han har hatt såpass mange skader.

Likevel: De siste sesongene har Tore Reginiussen, stort sett, vært skadefri. Siden 2017 har han bare stått over åtte seriekamper for Rosenborg. Og fra å være usikker på om han skulle gi seg etter denne sesongen, og landslaget i tillegg ble for mye, har Reginiussen nå skrevet kontrakt med RBK ut 2020 - og sagt ja til landslagsspill igjen.

Det er gode nyheter, både for Eirik Horneland (RBK) og Lars Lagerbäck (Norge). For i Tore Reginiussen vet begge disse trenerne hva de får. Britene kaller det «no nonsense» (ikke noe tull) det Regniussen driver med. Han er Norges beste rydder. Jeg husker at han, i starten av landslagskarrieren, så veldig stresset ut. Reginiussen tok sjanser – og det ble noen baklengsmål på grunn av rusing på den ferske stopperen.

Det er en helt annen spiller vi ser i dag. Tore Reginiussen bruker all sin erfaring, og gjør forsvarsspill til en plikt og en ære. Han blokkerer skudd, han er god på akkurat det, og den egenskapen handler mest om timing. Og timing kommer ofte med rutine. I tillegg kommer det en scoring iblant. Han er god til å plassere seg riktig på dødballer, kan være litt vrien å markere, kanskje fordi han ikke skiller seg veldig ut med sine 185 centimeter.

I kveld trenger Norge alle de centimeterne de kan få.

Det handler om EM-billetten 2020.

Derfor, 15 måneder etter den siste landskampen hans, er det igjen klart for Tore Reginiussen i Norges midtforsvar.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

