KLUBBVENNER: Martin Ødegaard og Alexander Isak slår av en prat etter kampen. Foto: Bjørn S. Delebekk

«Hele» Sverige hyller Ødegaard: – Banens klart beste

STOCKHOLM (VG) (Sverige-Norge 1–1) Martin Ødegaard (20) fikk utdelt hovedrollen før storoppgjøret mot Sverige. Nå roses han opp i skyene for måten han løste oppgaven på.

– I mine øyne banens klart beste spiller. Han springer boks til boks gjennom hele kampen og er den som styrer Norges spill, sier hans lagkamerat fra Real Sociedad Alexander Isak etter 1-1-oppgjøret i Stockholms storstue Friends Arena.

– Da takker jeg for det, svarer Ødegaard med et stort glis.

– Hvordan rangerer du denne prestasjonen?

– Jeg gjør en ok kamp. Jeg slår noen fryktelige dødballer, men utenom det er det ok. Hele laget gjør en ok match, og det er en av de bedre kampene jeg har vært med på, beskriver 20-åringen overfor VG.

– Er det din beste landskamp, med tanke på hvor stor og viktig den var?

– Ehhh, akkurat nå er det vanskelig å si.

Landslagssjef Lars Lagerbäck overrasket med å sette 20-åringen i en fri rolle, bak spydspiss Joshua King.

– Han fungerte som vi ville. Det var ikke så uventet etter som han hadde samme rolle som han har i Real Sociedad, beskriver Lagerbäck.

Ødegaard var sentral i det aller meste, og han leverte også assisten til Stefan Johansen.

– Jeg synes han gjør ting ute på banen her som er enormt. Han imponerer meg bare mer og mer jo mer jeg ser ham. Han finner pasninger som er så marginale, at det er til tider sykt, sier Johansen til VG.

Aftonbladets Simon Bank skriver at Lars Lagerbäck hadde en eneste ordre til Martin Ødegaard: Vær der ballen er og ha den helst under venstrefoten.

Det er sjelden Bank har sett en spiller styre spillet på denne måten mot Sverige.

– Han har tatt enorme steg, og det er få spillere, nesten i hele verden, som får et så stort ansvar i et lag. Han er over hele banen og totalt fri i det offensive spillet. Det sier vel ganske mye. Og han er blitt mye sterkere i kroppen. Han er 20 år og har skaffet seg mye erfaring allerede. Han kan nok bli så bra som vi trodde at han skulle bli.

– Målet hans er fremdeles å spille i Real Madrid. Tror du at det er mulig?

– Jeg tror absolutt at det er mulig. Det finnes veldig få som er såpass unge som har de kvalitetene som han har.

Ødegaard sier seg enig med Joshua King, som mener Norge fortjente å vinne:

– Han er utrolig god med ballen og gjør at de løfter laget. Han er en fantastisk dyktig spiller og et stort talent som har fremtiden foran seg. Han har mange gode år foran seg, sier Sebastian Larsson til VG.

Sveriges backveteran Mikael Lustig var også imponert.

– Han har ekstremt mye ball i seg. Det er kult at han har kommet til et lag som har sånn troen på ham. Jeg har sett noen matcher i La Liga og han det er kjempekult å se hvor bra han gjør det, sier han.

– Martin Ødegaard viste teknikk og spilleforståelse med lekre tofotsdriblinger og bakromspasninger, skriver Svenska Dagbladets kommentator Anders Lindblad.

