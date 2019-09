Dramatisk poengdeling på Intility: – Jeg ville knuse ham

VALLE (VG) (Vålerenga – Rosenborg 1–1) Høy temperatur, rødt kort og stolpetreff sekunder før slutt. Det ble dramatisk mellom de to rivalene søndag kveld.

«Rosenborg er ræva» låt fra Klanen omtrent før den første trønderen hadde rukket å stille seg i borteseksjonen, og det smittet over på spillerne på kunstgresset, og spesielt Sam Adekugbe og David Akintola som barket sammen allerede etter et kvarter.

Akintola fikk armen til Adekugbe i ansiktet, men det var vanskelig å se om hendelsen var tilsiktet.

Men Rosenborg-kanten var tydelig forbannet på Adekugbe, og pekte på ham samtidig som han sendte noen velvalgte gloser i retning Vålerenga-backen.

Tok hevn

Og kun et par minutter etter tok Akintola hevn. De to havnet i en duell om ballen, før Akintola sendte en albue rett i bakhodet på Adekugbe.

– Rødt kort. Ikke noe å diskutere, sier Ronny Deila, Vålerenga-trener, til VG.

VIF-spilleren ble liggende og måtte få behandling.

– Det er et klart rødt kort. Jeg har litt ekkel vinkel og får ikke med meg det siste rykket i armen til Akintola, sier dommer Rohit Saggi til VG.

– Jeg prøvde å komme meg rundt for å få ballen. Uheldigvis traff albuen min Adekugbe. Jeg har beklaget, sier Akintola til VG.

Frykter ikke karantene

RBK-trener Eirik Horneland frykter ikke at Akintola får suspensjon i ettertid.

– Nei, jeg synes ikke det så så galt ut, sier Horneland til Eurosport.

Både Horneland og Deila mener at det er bra for norsk fotball med intensitet.

Kjetil Rekdal, Eurosport-ekspert, mener at Akintola burde få rundt tre kampers karantene.

– Nei. Jeg føler ikke jeg har gjort noe feil, sier Akintola.

Branns Daouda Bamba fikk fire kampers karantene nylig for denne albuen:

Adekugbe kom seg omsider på beina, og også han var på hevntokt. Rett etterpå sendte han Akintola knallhardt utover dødlinjen, og Rosenborg-spilleren krasjet med en fotograf.

Akintola kom seg på beina, men fotografen ble liggende og fikk behandling på sidelinjen. Han ble til slutt hjulpet vekk av hjelpemannskap.

– Ville knuse ham

I pausen raste Adekugbe i et intervju med Eurosport.

– Han slår meg med vilje. Jeg skjønner ikke hvordan dommerne ikke så det, sa Adekugbe.

– Var det hevn da du dyttet han mot veggen, spurte reporteren.

– Ja, jeg ville knuse ham, avslørte VIF-backen.

– Jeg ønsket ikke å skade ham, sa Adekugbe til VG etter kampen.

– Det sklidde litt ut, men jeg bærer ikke noe nag, fortsetter Adekugbe.

– Det er en del av spillet, sier Akintola.

RØDT: Mike Jensen så rødt. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Men duellen mellom Adekugbe og Akintola var ikke det eneste som fikk det til å koke på Valle.

Like før pause kastet Mike Jensen seg inn i en hodeløs takling på Matthías Vilhjálmsson. Med to strake bein og høy fart fikk Jensen et korrekt rødt kort.

Etter pause returnerte Rosenborg til matta, men uten Akintola som var byttet ut.

RBK-SPISS: Bjørn Maars Johnsen fikk sine første minutter i RBK-trøyen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Stolpen på overtid

Etter pause returnerte Rosenborg til matta, men uten Akintola som var byttet ut. Et par minutter senere gikk de opp i ledelsen. Vegar Eggen Hedenstad satte et vakkert frispark fra 20 meter.

Men Vålerenga slo tilbake. Ut av intet dro Christian Borchgrevink til fra distanse. Skuddet gikk rett på keeper André Hansen, men han klarte ikke å redde den.

20 minutter før slutt fikk landslagsspiss Bjørn Maars Johnsen sin debut i RBK-drakten.

Rett før slutt fikk Vilhjálmsson en enorm mulighet til å sette inn seiersmålet, men det ville seg ikke for Oslo-laget. Ballen gikk i stolpen fra 4–5 meter, og det endte med poengdeling på Intility.

