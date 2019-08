FORLATER ENGLAND: Mohamed Elyounoussi er i ferd med å bli lånt ut fra Southampton. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Mohamed Elyounoussi har signert for Celtic

SOUTHAMPTON (VG) Fredag trente Southampton for siste gang før oppgjøret mot Manchester United og Ole Gunnar Solskjær (46). Der var «Moi» (25) ikke til stede.

Celtic bekrefter sent fredag kveld at nordmannen har signert en låneavtale ut sesongen.

Tidligere fredag ettermiddag kunne VG opplyse om at «Moi» ikke hadde møtt til Southampton-trening fordi han var i London for å gjennomføre en medisinsk test i forkant av en utlånsavtale.

25-åringen tok deretter flyet til Glasgow for å finpusse de siste detaljene i avtalen, som han nå har skrevet under på.

VG får også opplyst at den tyske toppklubben Werder Bremen i siste liten kastet seg inn i kampen om å låne «Moi», men det var for sent.

Den tidligere Sarpsborg 08- og Molde-spilleren ble tidenes dyreste norske fotballspiller da han gikk fra Basel til Southampton i fjor sommer for mellom 170 og 190 millioner kroner.

Elyounoussi har bare spilt 16 kamper, derav åtte fra start, for Southampton i Premier League. Etter å ha vært ute i kulden hele sommeren ble han utelatt fra den norske landslagstroppen som skal møte Malta og Sverige i den kommende landslagssamlingen.

Tidligere i sommer takket Elyounoussi nei til Championship-klubbene Middlesbrough og Leeds, som ønsket å hente ham på lån ut sesongen.

