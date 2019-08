FORLATER ENGLAND: Mohamed Elyounoussi er i ferd med å bli lånt ut fra Southampton. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Kilder til VG: Mohamed Elyounoussi på vei til Celtic

SOUTHAMPTON (VG) Fredag trente Southampton for siste gang før oppgjøret mot Manchester United og Ole Gunnar Solskjær (46). Der var «Moi» (25) ikke til stede.

Ifølge VGs opplysningen var nordmannen fraværende fra dagens treningsøkt fordi han gjennomførte en medisinsk test i forkant av en låneovergang til Celtic.

Elyounoussi har fredag kveld vært i sluttforhandlinger med den skotske storklubben, som er detaljer unna å sikre seg landslagsspillerens tjenester ut sesongen. Det er foreløpig ikke kjent om avtalen inneholder en opsjon på kjøp.

VG får også opplyst at den tyske toppklubben Werder Bremen i siste liten kastet seg inn i kampen om å låne «Moi», men det meste tyder på at det var for sent.

Hverken Elyounoussi eller hans agent Ferhat Cifci har vært mulige å nå for kommentarer fredag.

Den tidligere Sarpsborg 08- og Molde-spilleren ble tidenes dyreste norske fotballspiller da han gikk fra Basel til Southampton i fjor sommer for mellom 170 og 190 millioner kroner.

Elyounoussi har bare spilt 16 kamper, derav åtte fra start, for Southampton i Premier League. Etter å ha vært ute i kulden hele sommeren ble han utelatt fra den norske landslagstroppen som skal møte Malta og Sverige i den kommende landslagssamlingen.

Tidligere i sommer takket Elyounoussi nei til Championship-klubbene Middlesbrough og Leeds, som ønsket å hente ham på lån ut sesongen.

