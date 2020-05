GOD TRENT: Carl-Erik Torp jobber nå for KFUM-fotballen. Her skifter han etter å ha syklet til Ullevålseter for å innvie hjertestarter. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Torp setter opp hjertestartere: – Jeg har snart brukt ni liv

ULLEVÅLSETER (VG) Når Carl-Erik Torp (35) setter opp hjertestarter på Ullevålseter i Nordmarka, så er det i håp om at flere – som han – kan bli reddet.

Den tidligere toppfotballspilleren, som måtte gi seg etter å ha fått hjertestans i en kamp for Brann i 2011, er ambassadør for LHLs hjertefond. Der er også Norsk Førstehjelp er med, og de som har som formål å utplassere hjertestartere og gi førstehjelpskurs der hvor folk er fysisk aktive.

– Jeg hadde ikke levd uten hjertestarter. Det var det som måtte til. Dette er ikke rakettforskning; vi vet at det er dette som redder liv – hjertestarter og folk som kan hjelpe til.

Selv har NRK-eksperten hjertestarteren inne i kroppen. Og lever med at den slår inn med ujevne mellomrom:

– Disse anfallene ... Du kjenner at brystet rister. Så kommer det kraftige støtet som gjør at hjertet skal komme i rytme igjen eller starte opp igjen. Du blir selvfølgelig småredd. Det er ubehagelig. Til du kjenner at kroppen fungerer igjen.

– Hvor ofte har du dette?

– Det nærmer seg vel halvannet år siden sist. Av de kraftige anfallene. Inkludert den første jeg hadde på banen i Sogndal. Jeg har hatt fire sånne anfall. Men så har det vært tre-fire småanfall også – som hjertestarteren behandler på en mer skånsom måte. Jeg merker det ikke så godt da. Men hjertestarteren overstyrer pulsen min så hjertet ikke «spinner avgårde».

– Jeg har altså snart brukt ni liv, smiler Carl-Erik Torp.

HJERTESTARTER PÅ PLASS: Fra venstre: Carl Erik Torp, Pål Anders Ullevålseter, John Olav Nicholson, LHL og Terje Halvorsen, Norsk Førstehjelp. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Føler du det som dramatisk?

– Jeg har hatt dette i snart ti år og tenker ikke så mye over det lengre. Men en får tanken over seg innimellom. Det er litt tøft å tenke på. Jeg er heldig. Jeg kjenner på det.

Nå vil den tidligere eliteseriespilleren bidra til at «tusener får det tryggere», som han uttrykker det. Derfor var han onsdag på Ullevålseter og satte opp en hjertestarter der, til glede for Ullevålseter-familien Pål Anders, Birgitte og Otto, men ikke minst til alle dem som beveger seg i Nordmarka på ski, til fots eller på sykkel.

– Dette er non-profit. Det er derfor jeg sier ja til å stille opp på dette. Meningen er å sette ut to-fem hjertestartere i året. Folk kan søke – eller vi kan selv oppsøke folk som vi mener trenger det.

– Dessverre er ikke alle like heldige. For det er faktisk bare 15 prosent av dem som får hjertestans som overlever, og det tallet ønsker jeg å gjøre noe med, sier Torp, som har vært forsiktig i disse corona-tider, etter som han naturlig nok er i risikogruppen.

I norsk toppidrett har hjertestans vært et tema en rekke ganger de siste tiårene, senest da langrennsløperen Ida Eide døde av hjertesvikt i september 2018 og da en annen skiløper, Sondre Turvoll Fossli, ble reddet etter at han fikk hjertestans et knapt år senere.

Terje Halvorsen, legespesialist og leder i Norsk Førstehjelp, forteller at åtte til ti nordmenn daglig får hjertestans utenfor sykehus.

– Hvis du starter med hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, og får gitt et strømstøt av en hjertestarter i løpet av de første minuttene, så øker sannsynligheten for å overleve med opptil 75 prosent, sier han.

John Olav Nicholson, leder i LHL Førstehjelp, utgjør styringsgruppen for fondet sammen med Torp og Halvorsen. Han forteller om et langt liv i ambulansetjenesten, der «hverdagen dessverre så altfor ofte besto i å komme for sent frem til mennesker med hjertestans».

– Det er viktig å få hjertestartere på steder som dette, der mange folk ferdes.

PS: Carl-Erik Torp er i dag utviklingsleder for ungdomsfotballen i KFUM Oslo, i tillegg til at han er fotballekspert hos NRK.

Publisert: 16.05.20 kl. 20:24

