RBK én runde unna første CL-gruppespill på 12 år etter storseier mot Maribor

TRONDHEIM (VG) (RBK-Maribor 3–1, 6–2 sammenlagt) En overlegen triumf mot Maribor gjør at Rosenborg bare er én kvalikrunde unna Champions League. Gruppespill i Europa League er allerede sikret som et minimum, etter én Alexander Søderlund-scoring og to Anders Konradsen-perler tirsdag kveld.

– Det er fantastisk deilig. Det betyr utrolig mye, sier Konradsen, stående på gressmatten på Lerkendal like etter kampslutt.

Den første Champions League-deltakelsen siden 2007 vil kunne innebære flere hundre millioner kroner i inntekter, storkamper mot lag som Liverpool og minnerike opplevelser for alle som har følelser investert i klubben.

Etter 3–1-seieren i Slovenia sist onsdag hadde hvittrøyene et svært gunstig utgangspunkt før returmøtet i Trondheim. Maribor tok riktig nok ledelsen på overtid i første omgang, men etter hvilen scoret Rosenborg tre ganger.

Dermed var dobbeltoppgjøret avgjort. Det fikk store deler av Lerkendal til å hoppe av glede. Arenaen gynget tidvis, mens supporterne i Kjernen sang «Champions League, Champions League, Champions League» så høyt de kunne.

JUBLET: RBK-spillerne hadde grunn til å feire tirsdag kveld. Foto: Bjørn Steinar Delebekk/VG

Viste klasse

De herlige gledesscenene kom etter at David Akintola først sto for et strøkent forarbeid på høyresiden som kulminerte med at Aleksander Søderlund kunne bredside inn 1–1 fra kloss hold. Deretter viste Anders Konradsen muskler idet han holdt unna en slovensk oppasser på corner fra Vegar Hedenstad og stanget inn 2–1.

Med ti minutter igjen å spille banket samme mann inn lagets tredje scoring med et strakt vrist-skudd opp i den lengste vinkelen fra rundt 18 meter.

Et drama venter

Eirik Horneland sto på sidelinjen i nesten samfulle 90 minutter. Bare noen få sekunder av gangen klarte RBK-treneren å sitte rolig på benken før han igjen var oppe og ga høylytte instruksjoner.

Nå starter Horneland arbeidet med å forberede Rosenborg-spillerne til det som for noen vil være karrierens viktigste kamper: Et dobbeltoppgjør mot vinneren av ungarske Ferencváros og kroatiske Dinamo Zagreb 21. og 27. augsut..

Matchen som avgjør hvem som blir motstander er i skrivende stund ikke ferdigspilt.

Publisert: 13.08.19 kl. 20:50