Kommer Liverpool til å bli kåret til vinner uten at Premier League ferdigspilles? Eller frigjør utsettelsen av EM nok tid? Spørsmålene står i kø foran torsdagens møte i engelsk toppfotball. Foto: GEOFF CADDICK / AFP

Kommentar

Fotballens interne corona-strid: Spillet om svarteper

Hvem blir minst og mest skadelidende av at corona-viruset rammer milliardgaloppen? Spillet om svarteper kan bli stygt.

Vi ser allerede at det begynner å boble over av interessemotsetninger hos ulike aktører i internasjonal fotball og på andre ledende idrettsarenaer.

Hver av disse ønsker å sikre at den eskalerende krisen rammer egen lommebok i svakest mulig grad. Selv om ingen vet noe som helst om virusets videre herjinger, er én ting åpenbart: Denne interne maktkampen kommer til å sette spor på flere felt:

TV-KAMPEN: Ingen selskaper ønsker å betale astronomiske summer for en vare de ikke får levert. Systemet som har ført internasjonal fotball ut i en voldsom seddelspiral, er bygget opp med tv-avtaler som en avgjørende komponent. Men hva skjer dersom coronaviruset viser seg mer standhaftig enn dagens ønsketenking tilsier?

Konserner som Discovery og NENT vil som alle andre få mye å stri med på grunn av krisen, og det er all grunn til å vente at de ikke kommer til å være dumsnille dersom de ikke får levert produktet de har kjøpt. Her er det selvsagt massevis av detaljer vi ikke kjenner om hvordan avtalene er regulert.Men det vil være overraskende dersom det ikke kommer mye mer fremover knyttet til krav fra rettighetshavere. Her til lands ser vi så langt eksempler på at pakkepriser settes ned og forbrukere lokkes med refusjon, men dette vil vel tv-gigantene dytte videre?

Her vil jo sluket bli større og større desto mer langvarig krisen blir.

Problemstillingen kan også fort bli krevende for en allerede hardt presset norsk fotballfamilie. Hvis toppfotballen ikke kommer i gang som den skal og utsettelsene blir langvarige, blir det svært interessant å se hvordan klimaet blir.

TOPPKAMP I ENGLAND: Pengeflommen i Premier League er gigantisk, og forskjellen på en plass her og i Championship er så stor, at kvalifiseringsfinalen gjerne kalles «milliardkampen». Men hva gjør man da dersom viruset ikke gir seg innen rimelig tid?

Én ting er det nevnte forholdet til tv-rettighetshavere, men hva med maktkampen mellom klubbene?

Blant forslagene har vært å kåre Liverpool til PL-vinner og sette punktum, for eksempel ved å avlyse nedrykk og utvide ligaen ved å la to lag gå opp. Men dette kommer neppe til å passere uten bråk. Norwich ligger for eksempel i dag klart sist i Premier League. Hvorfor skal denne klubben få bli, mens klubber som Fulham, Brentford og Nottingham Forest kan få spolert sjansen til å komme seg opp? Et møte skal avholdes torsdag, men det er vanskelig å se en løsning som ikke resulterer i betydelig bråk.

FIGHT I RETTEN? Mye fremstår juridisk uklart om hvordan en situasjon som har oppstått faktisk kan og skal håndteres regelmessig, og med så store penger som er i spill vil aktører med sterke egeninteresser fort ha lavterskel for å bringe fighten inn i et rettslig spor.

FORTSATT FLOKER MANGE STEDER: Det var ingen vei utenom at sommerens EM måtte avlyses, men hvordan ulike følger av dette skal fordeles er slett ikke sikkert. På den positive siden frigjøres timeplantid, men per i dag vet vi jo ingenting om når idretten er i gang igjen. Og med Englands sene responstid, kan konsekvensene for fotballen her bli forlenget.

På den økonomiske siden er det rapportert om mulige milliardkrav i kompensasjon fra UEFA overfor ligaer og forbund, og det er usikkert om det blir følgeskader på sponsorsiden.

Langs andre linjer vil trolig motsetningene mellom FIFA og UEFA kunne øke, og da har vi ikke engang kommet inn på forholdet mellom IOC og japanske arrangører dersom også OL går fløyten. Her hjemme er vi, på et helt annet plan, i gang med å diskutere tapsfordeling på ulike plan i hverdagsidretten. Hvor mye rammes idrettslagene? Forbundene? De enkelte medlemmene?

På en måte kan det hevdes at alle er i samme båt i kampen mot corona. Men det er jammen meg posisjonskamp om hvor i fartøyet det finnes sitteplass. Og det er et uklart spørsmål hva det er mulig å holde flytende.

Publisert: 17.03.20 kl. 19:49

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

