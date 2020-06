VERDIENE PÅ PLASS: Eirik Horneland på kontoret sitt i kjelleren på Brakka på Lerkendal. Han gleder seg til seriestart - noe det ikke var så lett å gjøre for et år siden. Foto: Knut Espen Svegaarden

Eirik Horneland: – Garderoben hadde for stor makt

TRONDHEIM (VG) Et drøyt år, med til dels stor turbulens, har gått siden Eirik Horneland (44) trådte inn på Lerkendal for første gang. Han så med en gang at «trøbbel» var et mulig ord i horisonten. Nå mener RBKs hovedtrener at det meste ser bedre ut.

Oppdatert nå nettopp

Dette intervjuet er gjort før Eliteserien ble utsatt.

– Den er stor, svarer Horneland på VGs spørsmål om forskjellen på inngangen på 2019- og 2020-sesongen.

Han kom til et Rosenborg som, fortsatt, var sterkt preget av sparkingen av Kåre Ingebrigtsen sommeren 2019, som hadde vært gjennom en opprivende rettssak.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Og selv fikk han ikke automatisk lov til å forlate FK Haugesund. Horneland måtte til og med lede FKH på en trening i begynnelsen av januar 2019, og det ble alt annet enn en lykkelig skilsmisse.

For stor makt

Da han endelig ble klar for Rosenborg, kom han til en spillergruppe som hadde vunnet alt de tre siste årene, med alt det fører med seg i en garderobe. I den garderoben var også Nicklas Bendtner, og det preget både RBK og Horneland fram til dansken forsvant på sommeren.

– Vi ser et tydeligere lederskap i klubben nå, sier Eirik Horneland, der vi sitter på kontoret hans i kjelleren på Brakka.

– Hva mener du med «tydeligere lederskap»?

– At garderoben hadde for stor makt, de mente for mye, de tok for stor plass. Jeg tror det var ubevisst. Det var ikke noe ufint, men jeg tror det er sånn som lett skjer når du vinner ofte, mener Horneland.

Det har vært store utskiftninger, både i administrasjon og i Rosenborgs spillertropp. Horneland tror det er til det beste for klubben. Han mener å se en klar endring.

les også Rosenborg forlenger med Horneland

Forlenget

Horneland mener Rosenborg er på vei dit han ønsker dem - tilbake på toppen. Første arbeidsdag etter påske ble det også klart at han forlenger sin kontrakt med ett år, til å gjelde ut 2021.

– Vi er på vei. Hvor lang tid det vil ta? Det vet jeg ikke, svarer RBKs hovedtrener.

Han lister opp endringer han ser har skjedd denne vinteren:

– Det er en langt bedre harmoni i troppen. Det er en økt forståelse for hva vi ønsker med klubben og laget, hva RBK skal «være». Nå har alle samme mål, det spriker ikke i mange retninger.

Det er mange flere, nå, som ønsker hverandre godt, dynamikken i laget er bedre, alders-sammensetningen er bedre, vi har mange spillere som vil opp og frem. Og vi sprudler rett og slett mer nå, mener Eirik Horneland.

Har du registrert ditt Fantasy-lag? Gjør det her.

Yngre gutter

Han har senket snittalderen i spillergruppa med drøyt to år, og han gleder seg over at mange av de unge spillerne ser ut til å ta steget.

– Unggutta tar mer plass nå. Det lover godt for fremtiden, sier Eirik Horneland - som vet at han blir målt på resultater allerede fra første kamp denne sesongen.

I 2019 var han på et vis fredet, siden han kom rett inn i et «vepsebol» av en klubb.

– Hvis Rosenborg står med seks poeng etter åtte kamper etter 16. mai-runden - tror du fortsatt på et liv som RBK-trener da?

– Da er jeg ferdig, svarer Eirik Horneland - dønn ærlig.

Publisert: 11.06.20 kl. 08:06 Oppdatert: 11.06.20 kl. 08:24

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser