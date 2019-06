DOMMER! Ranheim roper for hands etter FK Haugesunds scoring 13. april. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Nesten halvparten av eliteseriespillerne forstår ikke handsregelen

Dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, sier at hans stand kunne gjort mer for at eliteseriespillerne skal forstå handskriteriene.

Nå nettopp







– Hvert år får man regelen høvelig forklart av dommerne, men vi ser at praksis spriker veldig fra dommer til dommer, kamp til kamp, og det er veldig vanskelig for oss spillere å se en rød tråd, sier Bodø/Glimts midtbanemotor Ulrik Saltnes.

Han er blant de 46,2 prosentene som har svart at han i liten eller svært liten grad synes handsregelen innenfor straffefeltet er tydelig. Det kommer frem i den årlige Eliteserie-undersøkelsen gjort av NISO i samarbeid med VG.

Nøkkeltall om handsspørsmålet I hvor stor grad synes du handsregelen innenfor 16-meteren (straffefeltet) er tydelig? I veldig stor grad: 0 %

I stor grad: 9,7 %

Middels grad: 44,1 %

I liten grad: 30,1 %

I svært liten grad: 16,1 % Hva synes du om dommerne i Eliteserien? Svært god: 0 %

God: 21,5 %

Middels: 52,7 %

Svak: 20,4 %

Veldig svak: 5,4 % Sammen med spillerorganisasjonen NISO har VG gjennomført en undersøkelse blant spillere i Eliteserien ved bruk av programmet Questback. 256 spillere har mottatt undersøkelsen, og totalt 93 har svart, noe som gir en svarprosent på 36. Antallet svar varierer noe fra spørsmål til spørsmål. Undersøkelsen ble utført i perioden 9. mai til 28. mai. Vis mer vg-expand-down

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

I samme undersøkelse svarer hele 44,1 prosent «middels» på spørsmål om hvor tydelig regelen er, mens 9,7 prosent svarer i stor grad. Ingen av de 93 respondentene synes at regelen er svært tydelig.

– Definisjonen er også vanskelig å tolke i praksis, spesielt når det går fort og er korte avstander. Jeg tror VAR ville hjulpet, og gitt en mer rød tråd. Og jeg synes vel generelt at det er litt for mye hands i fotballen, sier Saltnes.

Umulig å vite

Før hver sesong går Eliteserie-dommerne gjennom reglene med de ulike klubbene, og dommersjef i Norges Fotballforbund (NFF), Terje Hauge, sier at ikke har hatt så stort fokus på akkurat handsregelen de to siste årene.

– De er ganske tydelig på dommermøtene, men de får en regel som er såpass åpen for tolkning. Jeg har forståelse for at det er vanskelig for dommerne å tolke. Fra en spillers perspektiv, føler jeg at det er en såpass åpen regel at det blir umulig å vite sikkert, mener Saltnes.

Slik er handsregelen - og slik blir den Nå: «Med vilje tar i/spiller ballen med hånd eller arm (unntatt målvakt i eget straffefelt)». Var det ball som traff hånd? Ikke straffbar. Var det hånd som traff ball? Straffbar. I tillegg må dommerne vurdere ut fra følgende kriterier: Vurdere om arm eller hånd med vilje / forsett brukes for å treffe ball

Vurdere om hånd eller arm i naturlig posisjon

Jo kortere avstand mellom pasning og treff i arm, desto mindre sjanse for at handsen er straffbar

Forsøker spiller å hindre kontakt mellom arm og ball Fra 1.6.2019 internasjonal, fra 1.1.2020 i Norge: Det skal dømmes frispark når mål eller åpenbare målsjanser stammer fra en handssituasjon, helt uavhengig av om berøringen er gjort med overlegg. Dommeren skal også blåse for samtlige handssituasjoner der ballen treffer en hånd eller arm som er i en unaturlig posisjon (definert som høyere enn skulderen). Også om spilleren gjør seg større, skal dommeren blåste. Dette fjerner avstand til ball som et kriterie. Kilde: NFF, IFAB. Vis mer vg-expand-down

En som ikke er like usikker er Stabæk-kometen Hugo Vetlesen, som er blant den snaue tiendelen som har svart at han synes handsregelen er tydelig. Men det er ikke nødvendigvis på grunn av kompetanse ervervet innenfor landegrensene.

– Jeg har vært i U20-VM, og har hatt kurs med FIFA. Der fikk vi ganske klare svar på hvordan handsregelen fungerer, og da jeg fikk undersøkelsen, følte jeg at hadde et klart svar. Det var et godt tiltak fra dommerne der, sier midtbanespilleren.

Erkjenner forbedringspotensial

Dommersjef Hauge kaller funnene fra spillerundersøkelsen «interessante», men hevder samtidig at det er klare kriterier til dommerne, som alle kan finne åpent på NFFs hjemmesider. Fra nyttår vil de nye handsreglene komme også til Eliteserien, og da vil disse kriteriene bli en del av selve regelformuleringen.

– Det vil gjøre det mer allment kjent, og allment forstått. Men tydeligvis har ikke vi gjort en god nok jobb i vår kommunikasjon med tanke på disse resultatene, og det skal vi ta til etterretning og løfte det opp til høsten, sier Hauge, som erkjenner forbedringspotensial fra deres side.

les også Rødt kort til handsdebatten!

Han understreker imidlertid at han synes dommerne i Eliteserien har funnet en «fin linje» og er konsekvente, gjenkjennbart fra kamp til kamp. Store handsdiskusjoner internasjonalt kan også ha spilt inn på resultatene i undersøkelsen, tror han.

– Og det leder oss tilbake til VAR (videodømming). Det vil kvalitetssikre at det blir en enda mer konsekvent linje, sier Terje Hauge.

PS! Den mest kontroversielle handssituasjonen i Eliteserien denne sesongen, var da Molde fikk frispark borte mot Sarpsborg 08 i første runde. Reprisene viste at ballen traff Joachim Thomassen i hodet, ikke armen.

PS 2! Undersøkelsen er gjennomført før det mye omtalte straffesparket i Champions League-finalen:

Publisert: 21.06.19 kl. 14:28