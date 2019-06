Stor interesse for RBKs prøvespiller: – Normalt når du går fra Liverpool

TRONDHEIM (VG) Edvard Sandvik Tagseth (18) forteller om to utviklende år i Liverpool og det som skal være interesse fra klubber i Frankrike, Portugal og Nederland.

Som 15-åring ble Tagseth betegnet som mer komplett enn det Martin Ødegaard var på samme alder av NFFs utviklingssjef, Håkon Grøttland. Ikke lenge etterpå flyttet den tekniske midtbanespilleren til Liverpool, hvor han fikk klubblegenden Steven Gerrard som trener.

To år senere har Tagseth nettopp takket nei til en forlenget avtale på Merseyside. Onsdag startet trønderen i stedet på et treningsopphold med Rosenborg.

– Jeg har ikke fått noe kontraktstilbud enda, men jeg vet at de har lyst at jeg skal begynne her. Nå får jeg trent med dem en uke og får blitt kjent med trenerne, guttene og omgivelsene. Det setter jeg pris på, sier Tagseth til VG i intervjuet som du kan se øverst i saken, hvor han også prater om årene i Liverpool og forholdet til Gerrard.

Roser Liverpool-legenden

Tagseth mener at han har utviklet seg både som spiller og person i løpet av tiden i England. Spesielt hans fysiske og defensive kapasitet har blitt bedre, synes 18-åringen.

Han gir Gerrard mye av æren for utviklingen.

– Jeg har blitt en helt annen spiller i Liverpool. Jeg har mye å takke Gerrard og de andre for, sier Tagseth.

– Hvilket forhold hadde du til Gerrard?

– Vi hadde et veldig bra forhold. Vi snakket en del i lag. Jeg har hatt kontakt med ham etter at han dro til Rangers også. Jeg spilte alle kampene det første halve året. Han hadde troen på meg, forteller trønderen om mannen som nå er manager i skotske Glasgow Rangers.

Vurderer ulike muligheter

Onsdag fikk Tagseth sin første skikkelige fotballøkt med Rosenborg. Som liten pleide han å være på Lerkendal som supporter. Nå er det mulig at han får spille der om ikke altfor lenge.

Samtidig er det flere klubber som har kontaktet agent Tore Pedersen, ifølge Tagseth.

– Det har jo vært litt interesse. Det er jo normalt når en spiller går fra Liverpool, sier mannen som primært anses som indreløper av RBK.

– Hvilke land kommer klubbene fra?

– De jeg har hørt om er fra Nederland, Belgia, Frankrike, i Norge har jeg hatt tilbud, Portugal ... Det er mye forskjellig.

– Hva blir viktigst for valget ditt?

– Det er to ting jeg legger mest vekt på: Utvikling og at jeg har det bra utenfor fotballbanen, forteller Tagseth, som får ros av RBK-trener Eirik Horneland.

– Det er en flott gutt fra Trøndelag som har vært ute i Europa og spilt for Liverpool. Han er kontraktsfri nå. Så får vi se om han kan tenke seg oss og om vi kan få et godt samarbeid. Han er først og fremst en veldig god indreløper. Det er nok den rollen Rosenborg eventuelt vil vurdere ham i, forteller Horneland til VG.

PS: Rosenborg møter Vålerenga til oppgjør på Lerkendal under eliteseriehelgens «supersøndag».

Publisert: 12.06.19 kl. 17:11