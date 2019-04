STERK SOLOPRESTASJON: Herolind Shala (nummer to fra venstre) kriget seg gjennom en mur av Brann-spillere da han utlignet til 1–1 i Bergen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Shala kriget inn Vålerenga-poeng i Bergen: – Kom fra hjertet

BERGEN (VG) (Brann - Vålerenga 1–1) Herolind Shala (27) tråklet seg frem og kriget inn utligningen på Brann Stadion da Vålerengas tok årets første bortepoeng.

Kristoffer Barmen hadde gitt Brann ledelsen i Bergen med et presist hodestøt tidlig i den første omgangen, men Herolind Shala tråklet seg gjennom et hav av rødkledde motstandere da han sikret Vålerenga sine første bortepoeng i årets Eliteserie.

– Den kom fra hjertet. Jeg kriget den inn, sa Shala med et smil om munnen til Eurosport i pausen.

Daouda Bamba fikk en god mulighet til å sikre hjemmeseier tre minutter på overtid, men innbytteren klinket ballen et godt stykke over mål.

1–1 på Brann Stadion betyr også at Vålerenga er ubeseiret mot de rødkledde fra Bergen i de seks siste møtene innbyrdes mellom lagene.

Brann står nå med fem poeng på de fem første kampene i Eliteserien, mens Vålerenga har to poeng mer.

Gjestene fra Oslo skapte kampen første store sjanse. Elleve minutter var spilt da ballen spratt ut til Sam Adkeugbe etter en duell inne i Branns sekstenmeter. Venstrebacken fyrte av på volley, men avslutningen gikk via en Brann-forsvarer og ut til hjørnespark.

Så tok Brann over spillet på eget gress og Kristoffer Barmen var involvert i det meste.

Etter et kvarter fikk 25-åringen gå opp helt alene på fem meter og avslutte på et innlegg fra Fredrik Haugen, men headingen gikk over mål.

Fem minutter senere var det Gilli Rolantsson som fikk slått inn fra dødlinjen. Barmen kom stormende mot fem meter, men sleivet med avslutningen. Ballen trillet videre mot Petter Strand, som blåste avslutningen langt over målet til Adam Larsen Kwarasey.

Men på det tredje forsøket skulle det endelig lykkes for Barmen.

Yttergård Jenssen slo en perfekt langpasning ut til Ruben Kristiansen på venstresiden. Backen bruker en berøring før han svingte ballen inn i feltet. Der dukket Barmen opp og fikk hodet akkurat nok på ballen til at den snek seg opp i det lengste hjørnet bak Vålerengas keeper.

SENDTE BRANN I FØRINGEN: Kristoffer Barmen (t.h) jubler sammen lagkameratene for Branns ledermål hjemme mot Vålerenga. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Bare tre minutter var Bismar Acosta svært nære å doble for hjemmelaget. Igjen var det et svært godt innlegg fra Haugen og costaricaneren headet ballen i en liten bue over Larsen Kwarasey, men ballen gikk via tverrliggeren og over mål.

Vålerenga slet med å stå i mot et sterkt Brann-press de første 30 minuttene, men inn mot pause kjempet oslolaget seg mer inn i kampen og syv minutter før pause vartet Herolind Shala opp med en sterk soloprestasjon.

Kanten ble spilt opp feilvendt like innenfor sekstenmeteren av Efrain Juarez. Shala vendte opp, kriget seg ned mot dødlinjen og videre mot Branns mål. Han fikk sendt avgårde en avslutning som snek seg via innsiden av leggen til Håkon Opdal og i mål.

Etter pause var Kristoffer Barmen igjen nære for rødtrøyene. Like før timen var spilt, slo Rolantsson et innlegg knallhardt langs bakken fra dødlinjen. Barmen kom igjen stormende inn mot fem meter og fikk foten på ballen, men avslutningen skled av foten og gikk utenfor lengste stolpe.

Publisert: 22.04.19 kl. 21:53