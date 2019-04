Kommentator: – Umulig for styret å kvitte seg med Horneland før sommeren

Selv om Rosenborg fortsatt står uten seier etter fire serierunder, ser Adressa-kommentator Birger Løfaldli det som helt utenkelig at styret gir Eirik Horneland sparken før ferien.

– For dagens styre blir det umulig å kvitte seg med Horneland før sommeren, skriver Løfaldli i tirsdagens avis.

Til VG utdyper han:

– Det er umulig ut fra det som har skjedd det siste året med sparkingen av Kåre Ingebrigtsen, alt bråket i etterkant, måten det skjedde på - og måten jakten på ny trener skjedde på - som virket klønete sett utenfra.

Løfaldli peker på at det var misnøye med Horneland allerede før han kom i gang.

– Med denne forhistorien kan jeg vanskelig se at styret kan kvitte seg med treneren før ferien - og at styret fortsatt kan bli sittende. De har lagt så mye prestisje i dette prosjektet at de ikke kan sparke Horneland før sommeren - kanskje ikke i løpet av sesongen heller.

– Hvis det skal bli et trenerskifte, så må det i så fall skje ut fra at Eirik Horneland selv finner ut at det ikke fungerer - og kanskje kaster kortene. Det er mye større sjanse for det enn at styret kvitter seg med ham.

Adressa-kommentatoren var selv i intervju-sonen etter mandagens 0–0-kamp mot Strømsgodset, som betyr at Rosenborg står med to poeng av 12 mulige så langt.

– Mister Horneland autoritet ved å bytte tilbake til 4–3–3 allerede nå?

– Autoritet er et viktig spørsmål, spesielt når RBK henter en såpass lite merittert trener, og det var forventninger om et stort navn. Når han allerede etter tre kamper går bort fra sin idé, kan det bidra til å svekke hans autoritet. Jeg blir ikke helt klok på hvorfor han gjorde det. Men samtidig skal man jo ikke tviholde på noe som ikke fungerer, så det kan være et bra grep.

– Det kan handle om at han er usikker, ikke har stor nok tro på seg selv. I så fall er det vanskelig å overføre troen til spillergruppen.

– Hvor bra er stallen til Rosenborg?

– Den er i hvert fall langt bedre enn to poeng etter fire kamper skulle tilsi. Den er mer enn god nok til å kjempe i toppen i Norge, spørsmålet er heller om den er god nok ute i Europa, der Rosenborgs ambisjoner ligger. Det er ingen grunn til å skylde på kvaliteten i troppen når det handler om å prestere i den norske serien.

Tirsdag er det medlemsmøte i Rosenborg. Det er ikke åpent for media, og det betyr kanskje at det kan komme til å bli trønderhett.

– Jeg håper at folk stiller kritiske spørsmål. Det er mye som ikke er optimalt i klubben - det handler ikke bare om Horneland eller ikke. Styret bør bli utfordret på flere områder, sier Birger Løfaldli til VG.

I sin kommentar i Adressa tirsdag nevner han noen eksempler: Tilskuersvikten, den økonomiske situasjonen i klubben, sommerens overgangsvindu og den hemmeligholdte evalueringsrapporten.

Discovery-ekspert Bengt Eriksen mener RBK-styret må svare for om Eirik Horneland sitter trygt, men selv sier han:

– I mitt hode bør han sitte trygt. RBK-styret vet utmerket godt hva de har bedt om, hva han står for og hva han ikke står for.

– Det blir litt som å gå i butikken og vite hvordan en Japp ser ut og hvordan en Japp smaker, og kjøpe en - og deretter klage på at den smaker som Japp.

– Om jeg har tro på Horneland? Ja. Om jeg har tro på Horneland+Rosenborg? Da er jeg mer tvilsom.

Bengt Eriksen viser til at historien viser at Rosenborg er «ganske gode på å spise trenere».

– Samtidig skal det spilles på en spesiell måte i Trondheim. Da er det spesielt å hente inn en som har spilt på en annen måte.

– Hva synes du om at han skiftet til 4–3–3 nå?

– Det er det sikkert spillerne som har bedt om. Er det klokt av Horneland å fire? Ja, i bunn og grunn synes jeg det. Nå er det rollespesialistene som har inntatt sine roller. Det er et godt tegn.

Husker du? Sjekk hva Horneland sa om nettopp formasjon da han ble presentert under!

Publisert: 23.04.19 kl. 09:53