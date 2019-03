ENGASJERTE: Jon Dahl Tomasson og Åge Hareide under VM i Russland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hareide har pekt ut sin etterfølger

Åge Hareide (65) har forberedt seg til tirsdagens viktige EM-kamp mot Sveits med å peke ut hvem som bør bli hans etterfølger.

Nordmannen førte Danmark til Russland-VM og har kontrakt til etter EM-sluttspillet i 2020. Han bestemmer nok selv når han vil gå av om alt går godt videre.

Men til Ekstra Bladet er Hareide klar på hvem som bør etterfølge ham som dansk landslagssjef. Det er assistenten.

– Det skal være Jon Dahl Tomasson. Det er helt opplagt. Ja, det ville være dumt, hvis man ikke tar ham. På et landslag handler det mye om kontinuitet. DBU vet hva de får om de velger Jon Dahl, sier nordmannen, og fortsetter:

– Han skal ikke igjennom en ny opplæringsprosess for at bli landslagstrener.

Hareide overtok selv for Morten Olsen i desember 2015. Assistenten Jon Dahl Tomasson var tidligere det danske lagets goalgetter.

– Jeg må også tilstå at jeg er imponert over Jons fotballviten. Han er fantastisk engasjert, dyktig analytisk og tenker fotball litt på samme måte som meg, sier Hareide til Ekstra Bladet.

– Jeg føler at vi supplerer hverandre godt, sa «Jon Dahl», som danskene gjerne kaller ham, til VG under VM sist sommer.

– Vi har arbeidet veldig tett sammen om alt. Vi reiser mye, vi diskuterer – men han er hovedansvarlig.

Hareide sier det samme til Ekstra Bladet:

– Vi har våre diskusjoner - og det skal vi har for å utvikle oss. Det er en gang sånn at fire øyne ser bedre enn to. Jeg kan bare si at jeg hadde ikke gitt ham så mye ansvar hvis det ikke var for at han er så dyktig.

Jon Dahl Tomasson spilte i fire av de fem store ligaene, men er kanskje aller best kjent fra Feyenoord. Som trener har han erfaring fra tre nederlandske klubber - som sjef i Excelsior og Roda og som assistent i Vitesse.

Tirsdag er det altså utekamp mot Sveits. Danmark spilte torsdag bare uavgjort mot lille Kosovo i en treningskamp. Nå ber Hareide spillerne glemme den matchen.

– Vi har vunnet Nations League, vi har vært i VM. Vi skal ikke være kjepphøye og tro at vi kan gå på vannet, men vi kan bruke det til å fortelle spillerne at vi gjør mange gode ting mot gode nasjoner, fastslår Hareide i et intervju med BT.

Sveits må unnvære Liverpools Xherdan Shaqiri, mens Arsenals Granit Xhaka er klar.

– Det er to dyktige spillere. Jeg har spilt mye mot dem, og de er også sterke på landslaget. Sveits kommer sikkert til å savne Shaqiri. Det er en fordel for oss, men vi vet også at Sveits har spillere som kan erstatte ham, sier Christian Eriksen til sveitsiske Blick.

– Vi skal uansett konsentrere oss om vårt eget spill.

Granit Xhaka har forøvrig kommet med antydninger overfor sveitsiske media om at han ønsker seg til en enda bedre klubb enn Arsenal.

– Arsenal bør ikke være siste stopp for meg, sa Xhaka.

