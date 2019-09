KLUBBUTVIKLET RBK-ER: Erik Botheim jubler for scoring mot Tromsø på Lerkendal i august. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

RBK fikk talent-smekk: Bjørnebye mener klubben gjør det bedre nå

Rosenborg havner bak de beste i en ny rapport om spillerutvikling. Men sportslig leder Stig Inge Bjørnebye mener at RBK akkurat nå er bedre enn rapporten tilsier.

I Norsk Toppfotballs «Akademiklassifiseringsrapport» blir RBK rangert på 15. plass (av 22 klubber i Eliteserien og 1. divisjon) på nøkkelområdet «produktivitet», som måler spilletid for klubbutviklede spillere på landslag, i egen klubb og etter overgang til andre klubber.

I alt vurderes klubbene på ti områder med 195 underliggende kriterier i rapporten, som baserer seg på tall i perioden 2016-2018. Etter en totalvurdering får klubbene én til fem stjerner. RBK får tre stjerner.

– I 2019 er vi godt innenfor fire stjerner, sier Stig Inge Bjørnebye til VG.

– Stoppet litt opp

– Vi jobber etter en Rosenborg-metodikk med prinsipper som er viktige for oss. Vi er stort sett i NM-finaler på juniornivå, men vi har sagt at vi skal bli enda råere på individuell utvikling. Men bildet ser annerledes ut nå enn i 2018, sier han og peker på noen spesielle omstendigheter i fjor:

– Midt i sesongen ble akademilederen (Rini Coolen) og hovedtreneren på Rosenborg 2 (Trond Henriksen) flyttet opp på A-laget. En del prosesser vi var i gang med, stoppet litt opp.

I perioden 2017 til september 2019 har Rosenborg totalt 712 spilletidspoeng for klubbutviklede spillere. Det er et godt stykke bak klubber som Stabæk (4101 poeng), Tromsø (4002 poeng), Molde (3288), Odd (2397), Vålerenga (1948 poeng) – med flere.

En «klubbutviklet spiller» må ha minst tre år bak seg i klubben før fylte 21 år. Det betyr at Rosenborg først i år får poeng for Erik Botheim (19), som kom til klubben 2016. For 18-åringen Emil Ceide vil RBK først høste poeng i 2020.

RBK-LEDER: Stig Inge Bjørnebye før eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Rosenborg på Aker Stadion Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Vi regnet med at vi skulle få tre stjerner nå, spesielt på grunn av produktivitet, og vi regner med fire stjerner i 2019, men vi kommer trolig aldri til å få fem stjerner. Vi har noen politiske føringer for hvordan vi styrer barne- og ungdomsfotballen. Vi henter for eksempel ikke spillere før de er minst 14 år gamle og vi har ikke tilpasset ungdomsskoletilbud, blant annet, sier Bjørnebye.

Bjørnebye poengterer at RBKs måte å gjøre ting på ikke alltid blir belønnet i Akademiklassifiseringsrapporten, som har sitt sett med spesifikke kriterier.

– Ideen med akademiklassifisering er helt ålreit. Du blir utfordret på en del ting. Vi skaper våre resultater ved hjelp av en tradisjonell Rosenborg-modell, der vi stadig vekk utvikler nye prinsipper, teknologi og så videre. Det kan klassifiseringssystemet bidra til å utfordre oss på.

Ranheim er eneste eliteserieklubb som står utenfor akademiklassifiseringen.

– Det var et bevisst valg. Ikke minst har det med vår identitet og strategi å gjøre. Vi driver med trøndere mellom 19 og 25 år, og den klassifiseringen belønner i veldig liten grad den retningen. Blant annet må du ha hatt spilleren i tre år før fylte 21 for å score på produktivitet, sier Ranheim-leder Frank Lidahl.

– Vi har et velfungerende Rosenborg i Trøndelag. Når vi rekrutterer en 19-åring fra Rosenborg, så er det Rosenborg som får produktivitetspoeng når vedkommende begynner å spille for oss, illustrerer han.

Publisert: 19.09.19 kl. 09:14







