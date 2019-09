«NORSK» STJERNE: Valon Berisha har 20 landskamper for Norge og i den femtende for Kosovo scoret han to mål mot England. Foto: Matt Dunham / AP

Kommentar

Kosovos suksess – et utrolig eventyr

(England – Kosovo 5–3) Når Valon Berisha fra Egersund gir Kosovo ledelsen mot England, på bortebane, er det som en vakker fotballdrøm.

Oppdatert nå nettopp







Det ødelegger egentlig ikke historien altfor mye at Sterling og Sancho og Kane og de andre viser at det er et lite stykke opp til de aller beste i verden.

les også Ny målfest fra England: 5–3 over Kosovo

Et sprudlende, men litt forsvarsnaivt, Kosovo viste at de aldri gir opp, med en imponerende 2. omgang der 1–5 ble til 3–5, Berisha scoret et mål til og Bersant Celina fra Drammen var centimeter unna å redusere til 4–5.

England stoppet en rekke på 15 kamper uten tap, men det Kosovo har fått til på tre år er fortsatt et fantastisk og ganske utrolig eventyr.

Kosovo har slått Bulgaria borte og Tsjekkia hjemme, og er for fullt med i kampen om annenplassen i gruppen, bak England. Kosovo kan også, som Norge, få en EM-plass via Nations League-sluttspillet i mars.

«VM i Russland kommer for tidlig, men jeg er helt sikker på at vi vil kvalifisere oss til EM i 2020». De tre år gamle ordene tilhører Kosovos daværende landslagssjef Albert Bunjaki. Jeg glemmer dem ikke og tenkte mitt, «dream on», det var ikke mulig.

Men jo da, selv om han ikke kan være sikker på at det blir noen EM-plass, var Bunjaki definitivt inne på noe. Det kan ha vært en råsterk spådom. Det er mulig.

4. oktober 2016: Det er fullstendig kaos på Rexhep Rexhepi-stadion i Drenas, tre kvarter vest for hovedstaden Pristina. I mai samme år hadde de europeiske fotballnasjonene med knepen margin godkjent Kosovo (28–24) som UEFA-medlem. I rekordfart ble nykommeren innlemmet i VM-kvalifiseringen som startet i september.

TRENINGSKOK: Det var ikke så lett for Kosovos landslag å gjennomføre den siste treningen før den første betydningsfulle hjemmekampen, for tre år siden. Foto: TROND JOHANNESSEN

Der åpnet Kosovo med 1–1 borte mot Finland, også den gangen etter mål av Valon Berisha. Nå var det klart for en historisk hjemmekamp. Motstander var Kroatia, stadion i Pristina oppfylte ikke de internasjonale kravene og spillerne måtte kjøre buss i seks timer til Skhoder i Albania.

Men det spilte ingen rolle. Det viktigste var å få delta.

les også Hamrén og Island sliter etter stygt tap i Albania

Forberedelsene foregikk i Kosovo, og under den siste treningen var det fullstendig kaos, med masse folk på banen, tilskuere, taler, politimenn og politikere, inkludert daværende statsminister Isa Mustafa og formannen i Nasjonalforsamlingen Kadri Veseli. Sistnevnte avsluttet med å samle spillerne ute på banen og love hver av dem 100.000 euro dersom de greide å få Kosovo til VM i Russland i 2018.

Det slapp han å betale.

Landslagssjef Albert Bunjaki ristet lett på hodet og ga opp å få gjennomført en normal økt. Anledningen var for stor. «Det här är mycket politikk, så är det bara», sa Bunjaki til VG, på klingende svensk, og to dager etter vant Kroatia 6–0.

OVERTALTE CELINA: Albert Bunjaki (til høyre) kjørte til Drammen og overtalte Bersant Celina. Foto: TROND JOHANNESSEN

Bunjaki er født i hovedstaden Pristina, men familien flyktet til Skövde i Sverige da krigsherjingene i tidligere Jugoslavia startet på begynnelsen av 1990-tallet. Da NATO-flyenes bomber stoppet den 15 måneder lange, særdeles brutale Kosovo-krigen sommeren 1999, skal rundt 14 000 mennesker ha mistet livet, de klart fleste sivile i det som fremsto som ren etnisk rensing.

Kosovo erklærte seg uavhengig fra Serbia i 2008, og fra Sverige kom Albert Bunjaki tilbake for å skape et fotballandslag. Han reiste Europa rundt for å samle spillere, overtale dem som hadde mulighet til å spille for landet, som Bersant Celina. Bunjaki kjørte 75 mil tur/retur Drammen og lyktes, selv om den gangen Manchester City-eide Celina helst ville spille for Norge.

Han fikk også med seg Valon Berisha, som hadde 20 landskamper for Norge, men som kunne bytte siden dette var en ny nasjon, og han har fått med seg folk som Elba Rashani fra Kragerø og Herolind Shala fra Skien, begge med norske U-landskamper.

Førstnevnte var på benken mot England, sistnevnte var en av fem spillere ute med skade, tre av dem helt sentrale.

les også Teemu Pukki og Finland kan gjøre Norges EM-vei antatt enklere

Kosovo greide knapt å stille lag i den første kvalkampen mot Finland for tre år siden. Fristen for å melde inn spillere ble forlenget, først noen timer før kampen var det nok til å stille lag og landslagssjefen uttalte at han «vet mer om Finland enn sitt eget lag».

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Uten Albert Bunjakis innsats spørs det om Kosovo hadde hatt muligheten til å gå til EM neste sommer. Han trodde på dem, selv om han ikke rakk å skape et godt landslag selv. Etter uavgjort i den første VM-kvalkampen ble det ni strake tap og Bunjaki trakk seg.

Under den nye sjefen, sveitsiske Bernard Challandes, var Kosovo ubeseiret.

Den rekken ble stoppet, men som møtet med England viste: Kosovo kommer tilbake.

Serbia klaget Kosovos medlemskap i UEFA inn for Idrettens Voldgiftsrett CAS i 2017, siden Kosovo ikke er en uavhengig FN-stat. Voldgiftsretten kom til at UEFA-medlemskapet opprettholdes siden et flertall av FNs medlemsland har anerkjent landet. FN-medlemskapet blokkeres av Russlands vetorett i Sikkerhetsrådet.

Kosovo og Tsjekkia slåss om annenplassen. Tsjekkia er ett poeng foran. Gjenstående kamper: Tsjekkia: England (h), Kosovo (h), Bulgaria (b). Kosovo: Montenegro (h), Tsjekkia (b) og England (h). Kosovo spiller nå hjemmekampene i hovedstaden Pristina.

Publisert: 10.09.19 kl. 23:19 Oppdatert: 11.09.19 kl. 01:18







Mer om