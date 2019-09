Michelsen roser «fire på rad»-Pellegrino: – En åpenbaring

(Lillestrøm – Kristiansund 1-1) KBK jaktet sin fjerde strake seier, men måtte ta til takke med ett poeng borte mot Lillestrøm. Det kan de takke formspiller Amahl Pellegrino for.

29-åringen lurte offsidefellen og kontret inn 1–1 like etter hvilen, og med det utlignet han lagkompis Christophe Psychés selvmål på tampen av den første omgangen.

Det var Pellegrinos fjerde kamp på rad med scoring.

Han gjorde 3–0 i 4-0-seieren mot Mjøndalen, 1–1 da Ranheim ble slått 2–1 og var kampens eneste målscorer da KBK tok skalpen på Brann forrige runde.

Søndag reddet han altså KBK på ny, og med nok et mål betyr det at han har scoret i alle sine kamper som KBK-spiller.

– «Pelle» har vært en åpenbaring for oss, sier KBK-trener Christian Michelsen til VG.

– Han har gitt oss noe, men samtidig tror jeg han storkoser seg i gjengen vi har av gode fotballspillere. Akkurat nå er det han som blomstrer og har marginene på sin side. Det kommer ikke av seg selv, og det skal vi la ham nyte, sier han, men legger til:

– Vi har mange gode individuelle spillere som sammen blir et godt kollektiv.

I tillegg til sine fire mål i Kristiansund-trøyen nettet Pellegrino to ganger på vårparten for Strømsgodset, blant annet mot nettopp Kristiansund, noe som gjør at Pellegrino står med totalt seks nettkjenninger i Eliteserien 2019.

Det var heller ikke ufortjent at bortelaget kan reise tilbake til Kristiansund med poeng i bagasjen.

Før selvmålet til Psyché var det KBK som hadde vært nærmest scoring, og aller nærmest da laget fikk straffe like etter halvspilt førsteomgang.

Flamur Kastrati ble revet ned av Marko Maric etter et stygt tilbakespill av LSK-kaptein Daniel Pedersen, men keeperen gikk seirende ut av den kommende duellen.

Kastratis straffespark var ikke ueffent, men Maric lå nede i sitt høyre hjørne og reddet.

Mot slutten var det hjemmelaget som på sin side kunne ha tatt alle poengene.

På overtid tuppet Arnór Smárason ballen like utenfor fra seks-syv meter, men uten scoring der endte det 1–1.

– Det er en sterk og solid prestasjon av oss. Måten vi kommer tilbake etter å ha havnet under, er sterkt. Vi står løpet ut, sier KBK-trener Michelsen.

– Men det gjelder ikke å være fornøyd, for det er ingenting som kommer av seg selv i fotball. Vi er inne i en veldig god stim, og vi må bare fortsette, sier han.

Etter 22 spilte kamper er Kristiansund på 6. plass med sine 33 poeng. Lillestrøm har 26 poeng og ligger plassert som nummer 10 i Eliteserien 2019.

Det gjenstår åtte runder.

Publisert: 22.09.19 kl. 19:53







