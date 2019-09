USIKKER: David De Gea (t.h.) er på utgående kontrakt i Manchester United. Her sammen med Juan Mata (f.v.) og Ole Gunnar Solskjær etter hjemmetapet mot PSG i Champions League i februar. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Solskjær svetter over stjernens fremtid: – Har troen på at vi kan overbevise ham

MANCHESTER (VG) Kontrakten til Manchester Uniteds stjernekeeper David de Gea (28) løper ut ved sesongslutt, men spanjolens fremtid er fortsatt ikke avklart.

Oppdatert nå nettopp







Da klubben i november i fjor utløste en klausul som forlenget keeperens kontrakt med ett år, utsatte de bare et problem som nå er i ferd med å bli kritisk.

28-åringens niende Premier League-sesong for Manchester United kan bli hans siste: 30. juni 2020 utløper kontrakten hans, og foreløpig er det ingen enighet mellom klubben og De Gea, som representeres av den beryktede portugisiske superagenten Jorge Mendes.

les også Solskjær bekrefter skadekrise: – Må et mirakel til

I sommer rapporterte flere britiske medier at keeperen var på nippet til å signere en avtale som angivelig ville sikre ham like god lønn som Paul Pogba: Over 3,2 millioner kroner i uken. Så sent som denne uken skrev The Guardian at en offentliggjøring var nær. Men fredag var Solskjær fortsatt usikker.

– Det har vært mange samtaler, mange diskusjoner mellom David og klubben. Forhåpentligvis kan vi få det gjort, sier nordmannen, som fikk ros av Leicester-manager Brendan Rodgers før lørdagens Premier League-oppgjør:

Ifølge The Athletic kan konkret interesse fra Juventus ha bidratt til å sinke forhandlingene mellom De Gea og Manchester United. Italienerne har de siste ti årene spesialisert seg på å lokke til seg kontraktløse stjernespillere som Paul Pogba, Emre Can, Adrien Rabiot og Aaron Ramsey.

David de Gea * Kjøpt fra Atlético Madrid i 2011 for rundt 200 millioner kroner. * Kåret til årets spiller i Manchester United fire ganger på rad fra 2013/14 til 2017/18. * 366 kamper for klubben over de ni siste sesongene. * Signerte ny fireårskontrakt i september 2015 – med opsjon på ett års forlengelse. * Opsjonen ble utløst i november 2018 – kontrakten varer nå til 30. juni 2020. * Står fra nyttår fritt til å forhandle om personlige betingelser med andre klubber.

På spørsmål om hva som har endret seg rundt De Gea-situasjonen, ettersom en løsning for kort tid siden så ut til å være nært forestående, svarer Solskjær:

– Det må dere spørre David og klubben om. Jeg har naturligvis ikke vært involvert i alle diskusjonene, men jeg er veldig … eller ganske sikker på at vi kommer til å løse dette. David har aldri sagt noe annet til meg enn at han elsker denne klubben, at han ønsker å bli, og at han har hatt det fantastisk her, så vi får håpe vi får det over målstreken.

les også Wenger avskriver Solskjærs United: – Ikke modne nok

Etter flere fabelaktige sesonger i United-drakten har De Geas prestasjoner det siste drøye året fått langt mer kritikk: Våren var preget av flere tabber og negative overskrifter, og spanjolen måtte nok en gang tåle tyn da han slapp inn et enkelt mål hjemme mot Crystal Palace i august.

– Er du bekymret for at kontraktssituasjonen kan påvirke De Geas form?

– Vel, jeg tenker at han har hatt en fantastisk tid her, men ja, selvfølgelig, hver gang han slipper inn mål, er det overskrifter om at han burde ha reddet. Hver gang vi taper en kamp, og vi har bare tapt én siden 1. juli, høres det ut som vi virkelig sliter. Men det er bare sånn det er i Manchester United. Du må håndtere det. Du må holde ut, du må ha en robust selvtillit, og det går fint med ham. Jeg er ikke bekymret for ham i det hele tatt, sier Solskjær, som flere ganger har gjentatt sin tillit til sisteskansen:

– På hvilket tidspunkt blir du nødt til å legge planer om å erstatte De Gea?

– Vi er alltid bevisste på hva som skjer i verden. Men fokuset mitt og klubbens fokus er å overtale ham om å bli. Han ser hva vi gjør, han vet hva vi gjør. Vi ønsker de beste spillerne her, og de vi ønsker å beholde, vil som regel også bli værende. Det er ikke mange vi ikke klarer å beholde.

– Det må vel finnes en langsiktig plan dersom han ikke signerer?

– Jeg har to veldig gode reservekeepere i Sergio (Romero) og Lee (Grant). Dean (Henderson) spiller på utlån i Sheffield United. Så keeperavdelingen er ved god helse. Og jeg har troen på at vi kan overbevise David om at det finnes en fremtid for ham her. En suksessfull fremtid i en klubb som vil tilbake til å vinne trofeer.

Et skadeskutt Manchester United tar imot Leicester på Old Trafford lørdag klokken 16.00. Kampen vises på TV 2 Sport Premium og kan følges i VG Lives direktesending.

Publisert: 13.09.19 kl. 23:30 Oppdatert: 14.09.19 kl. 08:45







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 4 4 0 0 12 – 3 9 12 2 Manchester City 4 3 1 0 14 – 3 11 10 3 Leicester City 4 2 2 0 6 – 3 3 8 4 Crystal Palace 4 2 1 1 3 – 2 1 7 5 Arsenal 4 2 1 1 6 – 6 0 7 6 Everton 4 2 1 1 4 – 4 0 7 7 West Ham United 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 8 Manchester United 4 1 2 1 7 – 4 3 5 9 Tottenham Hotspur 4 1 2 1 7 – 6 1 5 10 Sheffield United 4 1 2 1 5 – 5 0 5 11 Chelsea 4 1 2 1 6 – 9 -3 5 12 Burnley 4 1 1 2 5 – 6 -1 4 13 Southampton 4 1 1 2 4 – 6 -2 4 14 Newcastle United 4 1 1 2 3 – 5 -2 4 15 AFC Bournemouth 4 1 1 2 5 – 8 -3 4 16 Brighton & Hove Albion 4 1 1 2 4 – 7 -3 4 17 Wolverhampton Wanderers 4 0 3 1 4 – 5 -1 3 18 Aston Villa 4 1 0 3 4 – 6 -2 3 19 Norwich City 4 1 0 3 6 – 10 -4 3 20 Watford 4 0 1 3 2 – 8 -6 1 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

Mer om