Gjelsten ser til Rosenborg: – All grunn til å hylle

LILLESTRØM (VG) Bjørn Rune Gjelsten roser Erling Moe (49) og forteller at den nåværende Molde-treneren og Ole Gunnar Solskjær fortsatt «snakker godt sammen». Og Molde-eieren bruker gjerne «Eggen-Rosenborg» som modell for hvordan det skal gjøres.

– Jeg vet at Ole Gunnar hadde stor tillit til Erling, og at de hadde et fantastisk samarbeid. De har god dialog den dag i dag. De snakker godt sammen, sier Gjelsten foran en ny fotballsesong – med de blåhvite som regjerende mestere etter at de i 2017 og 2018 hadde blitt nummer to bak Rosenborg.

– Erling Moe har gjort det veldig bra, akkurat så bra som vi hadde forventet, sier Gjelsten, som sammen med Kjell Inge Røkke gjør at Molde ikke trenger å ha pengebekymringer i det daglige.

Bjørn Rune Gjelsten var overhodet ikke betenkt over å overlate roret til Erling Moe da Solskjær forsvant, først midlertidig, så permanent som Manchester Uniteds manager.

– Erling har vært en bærebjelke for klubben og for de hovedtrenerne vi har hatt, mener Gjelsten.

– Da Kjell Jonevret ledet Molde til sølv var han sentral, senere var han sentral sammen med Ole Gunnar i hans første periode og sikret klubbens første seriemesterskap. Og da vi tok the double med Tor Ole Skullerud, var Erling sentral i teamet, sammen med Geir Bakke. Tor Ole og Geir og Erling var en veldig sterk trio.

Som romsdaling er han opptatt av at Moe er fra Molde. Og han trekker paralleller til Rosenborgs prestasjoner:

– Jeg er stolt av at vi har en lokal trener i Molde FK. Når jeg reflekterer over Rosenborgs prestasjoner over flere tiår, så fikk de et fantastisk løft med lokale ressurser – med Nils Arne Eggen i spissen. De hadde seks-syv toppspillere fra Trøndelag. Jeg tror det gjør noe med en klubb. Nå har vi lokal trener og i fjorårets startoppstillingen hadde vi tre-fire spillere fra byen eller regionen. Det er vanvittig viktig med en lokal forankring.

Gjelsten bruker datidens Rosenborg – som mange ser på som Moldes erkerival – som en godt eksempel på hvordan det skal gjøres.

– Toppårene til Rosenborg, da de hevdet seg også i Europa, det er all grunn til å hylle det og se på hvordan de gjorde ting. Det er noe av det samme vi forsøker på i Molde. En Erling Moe med lokal forankring, spillere med lokal forankring. Det er det vi må forholde oss til hvis vi skal være realistiske i forhold til økonomi og drivkraft.

Gjelsten minner likevel om at Molde har hatt noen store prestasjoner i Europa: Først og fremst Champions League-deltagelsen i 1999 mot Porto, Real Madrid og Olympiakos, og også da de vant gruppen sin i Europa League i 2016 – mot Fenerbahçe, Ajax og Celtic.

– Tror du på nytt seriegull til Molde?

– Jeg håper det! Vi er med for å vinne, ikke for å delta når det gjelder A-laget. Vi hadde et solid 2019, og kanskje har vi litt å gå på.

– Hva mener du med det?

– I perioder av sesongen var det litt stang ut og skader. Jeg er veldig optimistisk nå med tanke på at vi har fått beholde nesten hele den troppen som vi ønsket å beholde. Ruben Gabrielsen forlot oss dessverre, men med unntak av han er stort sett hele førsteoppstillingen på plass. Og andreoppstillingen! Vi trenger dobbel dekning. Vi har ambisjoner om å gjøre det bedre i cupen enn i fjor, og så har vi Europa. Da må vi ha dobbel dekning på alle plasser.

Gjelsten er klar på at han og Kjell Inge Røkke fortsatt skal støtte Molde FK. Mens de fleste rike onkler holder ut et år eller fem, har de holdt på siden før mange av dagens spillere ble født.

– Vi har vært med i 26 år, og både Kjell Inge og jeg er absolutt med videre. Molde FK har vist en disiplin og spilt på lag med oss i så mange år. Det er grunnen til at vi fortsatt er motivert etter så mange år.

Ifølge VGs opplysninger, har de brukt omtrent én milliard kroner på disse årene. Det har gitt fire ligamesterskap og fire cuptriumfer.

Gjelsten har ikke lyst til å bruke ordet «eier» om det de driver med.

– Jeg vil heller si at vi er medspillere. Jeg liker å mene at klubbens eierskap ligger i lokalmiljøet i Molde og Romsdalen. Og jeg håper at det føles slik.

