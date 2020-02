KAN BLI UTSATT: Martin Ødegaard og Real Sociedads kamp mot Eibar kan bli utsatt. Foto: SUSANA VERA / REUTERS / NTB SCANPIX

Ødegaard-derby utsettes på grunn av giftgasser i luften

Søndagens oppgjør lokaloppgjør mellom Real Sociedad og Eibar vil bli utsatt på grunn av helsefarlige mengder giftgasser i luften. Det bekrefter Ødegaards klubb i en pressemelding søndag.

Årsaken er dårlig luftkvalitet som følge av en brann på søppel- og avfallsplassen i byen Zaldibar rett vest for Eibar.

Myndighetene anbefaler alle i områdene Zaldibar, Eibar og Ermua å lukke ventiler, holde vinduer lukket om natten og ikke drive utendørsaktiviteter, skriver Mundo Deportivo.

Kampen mellom Eibar og Martin Ødegaards Real Sociedad skal etter planen spilles søndag klokken 16, men står nå i fare for å bli utsatt, skriver avisen.

Eibar og San Sebastian, der Real Sociedad holder til, er rundt seks mil fra hverandre.

Gifte gasser

Ifølge Mundo Deportivo sier Eibar at de forholder seg til anbefalingen til myndighetene, men at de ikke har hørt noe fra fotballforbundet om kampen skal spilles som planlagt eller om den blir utsatt.

Luften inneholder opptil 40 ganger høyere nivåer av de giftige stoffene dioksin og furan enn det som normalt finnes i luften.

Den dårlige luftkvaliteten skal ikke være helsefarlig dersom man ikke eksponeres for den «i lengre perioder», og anbefalingene er forebyggende, har Iñaki Berraondo i helsemyndighetene uttalt.

Det er til syvende og sist det spanske fotballforbundet som avgjør om kampen spilles som planlagt eller blir utsatt.

I over en uke har det brent på søppel- og avfallsplassen etter at deler av den kollapset for en drøy uke siden. To personer er fortsatt savnet etter ulykken.

KOLLAPSET: Det av søppel- og avfallsplassen i Zaldibar kollapset 6. februar. Foto: Angel Marinta HANDOUT / Osakidetza

I kjempeform

Martin Ødegaard har storspilt for Real Sociedad denne sesongen, men de siste ukene har han hatt en formtopp.

For to uker siden leverte han scoring og to målgivende pasninger i Real Sociedads 3–1-seier over Osasuna, deretter fulgte han opp med scoring borte mot Real Madrid i den spanske cupen, før han torsdag ble matchvinner i den første semifinalen i Copa del Rey.

