BRUCE OG JANNE: Liverpool-legenden Bruce Grobbelaar (62) og Janne Hamre Karlsen (44) fra Sotra utenfor Bergen fant kjærligheten for åtte måneder siden. Foto: PRIVAT

Liverpool-legenden kjæreste med norske Janne

Janne Hamre Karlsen (44) fra Sotra bekrefter at hun og Liverpools keeperlegende Bruce Grobbelaar (62) er et par.

– Det sto aldri i min bok at vi skulle være kjærester. Men man kan ikke velge det, sier hun til VG.

– Ja da, vi er kjærester, tilføyer hun.

Kjærlighetshistorien sto først omtalt i Vestnytt under tittelen «Janne fant kjærligheten med Liverpool-legenden Grobbelaar». De to har offisielt vært sammen i åtte måneder. Da VG får henne i tale er Janne Hamre Karlsen på vei til Liverpool – og sin Bruce – som leder for supporterklubben «Liverbirds Vest».

Hun er også eventmanager for underholdningshuset Fryd, som blant annet inneholder en teaterscene og sportsbar med hundre TV-skjermer.

Janne Hamre Karlsen er altså Liverpool-fan, noe hun ble lenge før hun traff Bruce Grobbelaar og kjærligheten traff dem. Kjærlighetens veier er som alle vet uransakelige.

Janne Hamre Karlsen har tre barn og et fosterbarn. Bruce Grobbelaar er trebarnsfar. Hun skulle opprinnelig treffe den tidligere Liverpool-backen Phil Neal (69) på et norskeid hotell i Liverpool. Neal hadde imidlertid med tatt med seg Bruce Grobbelaar til supporterklubbmøtet. Grobbelaar skulle senere til Norge og Bergen for å signere selvbiografien «Life in a jungle» – for øvrig forfattet i samarbeid med den norske eieren av hotellet, Ragnhild Lund Ansnes.

Janne Hamre Karlsen ble spurt om hun kunne være sjåfør for Grobbelaar under oppholdet i Norge. Et sted på veien mente fotballegenden med 628 kamper for Liverpool – seks ligatitler, tre FA-cup-seirer, tre ligacup-pokaler og seier i Serievinnercupen i 1984 – at samværet og selskapet burde dreie seg om noen annet, for eksempel en middag.

Janne Hamre Karlsen «fikk sparken» som sjåfør, hun og Bruce innledet et forhold.

BOKA BAK: Bruce Grobbelaars selvbiografi som førte til at han og norske Janne Hamre Karlsen fra Sotra ble kjærester.

Han inviterte henne til Liverpool, de tilbrakte en uke i Lyngdal.

– Jeg har vært overalt i Norge, fra sør til nord, unntatt Sotra. Inntil jeg møtte Janne, sier Bruce Grobbelaar til Vestnytt.

Janne Hamre Karlsen gir uttrykk for at hun ikke liker oppmerksomheten hun får på grunn av Bruce Grobbelaars kjendisstatus. Den er mer påtrengende hjemme hos ham i England enn hos henne på Forland på Sotra. De to har et såkalt avstandsforhold, men det går greit. Begge er opptatt med det ene og det andre, Bruce Grobbelaar er engasjert som ambassadør i forbindelse med Liverpools kamper.

Janne Hamre Karlsen penser selv inn på aldersforskjellen. Bruce Grobbelaar er 18 år eldre enn henne. Moren hennes har påpekt at hun var syv år gammel da kjæresten første gang stilte seg opp mellom stengene på Anfield. For klassekameratene hennes var han imidlertid en stor helt, og Janne Hamre Karlsen har «lest seg opp» etter at hun for syv år siden begynte å fatte interesse for Premier League og Liverpool.

– Han er veldig karismatisk og morsom, sier hun personen hun har lært å kjenne mer inngående.

