SKJEBNEKAMP: Hege Riise og co. må vinne mot Filippinene. Og aller helst med minst tre mål.

Gule kort og loddtrekning kan avgjøre Norges VM-skjebne

AUCKLAND/OSLO (VG) Vinner Norge med tre mål eller mer mot Filippinene, er VM-avansementet i boks. Blir seieren mindre enn som så, kan både gule kort og loddtrekning avgjøre.

For Norges gruppe er vidåpen før den avgjørende gruppespillsrunden. Samtlige fire lag kan ta seg videre, der Norge uansett må vinne mot Filippinene.

Dersom de vinner med minst tre mål, er avansementet uansett sikret. Vinner de med ett eller to mål, vil utfallet i New Zealand – Sveits bli helt avgjørende. Da har vi følgende scenarioer:

Hvis Sveits vinner, går Norge videre så lenge de vinner. Da har Norge fire poeng, mens New Zealand og Filippinene har tre.

Dersom New Zealand vinner, må Norge vinne med minst to mål. Da vil Norge gå videre på målforskjell.

Blir det uavgjort mellom Sveits og New Zealand, må Norge ha bedre målforskjell enn New Zealand. Da må Filippinene slås med minst to mål.

Dersom Norge vinner 2–0 og New Zealand vinner 1–0, vil Norge og Sveits være likt på poeng, målforskjell og scorede mål. Da vil gule og røde kort bli avgjørende. Norge står med ett gult kort, mens Sveits står med to gule kort.

Dersom antall gule og røde kort også er likt mellom lagene, vil det bli loddtrekning.

KAN AVGJØRE: Her får Emilie Haavi gult kort i kampen mot New Zealand. Det er Norges foreløpig eneste i mesterskapet.

Med andre ord er det mye å holde styr på for landslagssjef Hege Riise og co. På lørdagens pressekonferanse fikk hun spørsmål om de kommer til å følge med på resultatet i New Zealand – Sveits.

– Vi vil følge med på det, selvsagt. Det er ikke noe vi kommer til å bruke mye energi på, men det er også viktig for oss, sier Riise.

Overfor VG utdyper hun:

– Fra vår side har vi folk på tribunen som følger med på kampen og som gir beskjed til benken. Vi får ikke hausset opp noe mer. Vi kan taktisk sett formidle det til spillerne, men vi prøver å ha minst mulig fokus på det og mest mulig fokus på oss selv, sier Riise.

Den norske stjernen Frida Maanum mener også at det gjelder ikke å overtenke.

– Det er ikke noe jeg trenger eller har behov for å vite ute på banen. Jeg kan ikke snakke for hele laget, men jeg tror det viktigste er at vi har fokus på å vinne og å score mål. Det er det eneste fokuset jeg har, sier Maanum.

Og det er altså en tremålsseier eller mer som uansett gir Norge en billett til åttedelsfinalen. Men favorittstempelet til tross, de norske kvinnene har til gode å score etter 0–1 mot New Zealand og 0–0 mot Sveits.

Likevel mener Maanum at de har gode muligheter til å gå videre.

REVANSJELYSTEN: Frida Maanum.

– Som journalister som har sittet og sett at vi ikke har scoret på to kamper, så skjønner jeg at dere er kritiske. Men jeg vet hvilke kvaliteter som ligger i dette laget, og jeg tror det er en gjeng som er veldig revansjelysten som vil komme ut i morgen og bare kjøre på. Vi vet at dersom vi får det ene målet, så får vi det andre og tredje målet også. Det handler om å tro på det vi gjør og vite at vi kan vinne, sier Maanum.

PS: Norge har bare røket ut i VM-gruppespillet én gang tidligere. Det var i 2011. Da endte Norge med én seier og to tap. Vinner ikke Norge mot Filippinene, vil i så fall årets VM bli tidenes svakeste for Norges del.