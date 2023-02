Rashford med rekordsesong etter praktkamp: − Vi kan ikke miste ham

(Manchester United - Leicester 3–0) Marcus Rashfords (25) storform vil ingen ende ta. Allerede har Manchester United-helten sin beste sesong noensinne - før februar måned er omme.

Med to scoringer mot Leicester - og 24 scoringer i alle turneringer så langt denne sesongen - er Rashford inne i sin mestscorende sesong hittil i karrieren.

Mot formlaget Leicester på Old Trafford var han først iskald da han ble spilt gjennom av Bruno Fernandes, og sendte Manchester United i ledelsen med scoring i syvende hjemmekamp på rad:

Det samme var han etter pause etter nok et gjennomspill, denne gang fra Fred. Alene med Danny Ward igjen satte Rashford scoring nummer to for dagen, og sitt 14. Premier League-mål for sesongen.

− Det var spørsmålstegn om hvorvidt Manchester United skulle beholde Rashford eller ikke. Det virker utenkelig nå. Han er tilbake! kommenterte tidligere United-back Gary Neville på Sky Sports.

Rashfords kontrakt med klubben går ut sommeren 2024, og manager Erik ten Hag uttalte følgende før kampen:

− Vi kan ikke miste ham. Vi jobber selvsagt med å forlenge kontrakten hans.

Kun fire minutter senere ble Rashford regissør før hjemmelaget la på til 3–0. Premier Leagues største formspiller kombinerte med Jadon Sancho, som igjen fant Fernandes på høyrekanten.

Portugiseren spilte tilbake igjen til innbytter Sancho, som avsluttet et glimrende angrep med nettkjenning i andre hjemmekamp på rad:

Men kampbildet kunne fort blitt veldig annerledes.

Leicester hadde nemlig to enorme sjanser i løpet av de første 20 minuttene, men David de Gea i United-buret vartet opp med to vanvittige feberredninger.

Først da Harvey Barnes ble spilt alene igjennom, og senere da Kelechi Iheanacho fikk sterk kraft i en heading i feltet.

− Han er i det umulige hjørnet denne søndagsettermiddagen. Har du sett på maken til keeperspill? kommenterte Viaplays Roar Stokke etter de Geas andre monsterredning før pause:

Med 3–0-seieren og Manchester Citys poengtap mot Nottingham Forest lørdag, er United kun tre poeng bak byrival på annenplass i Premier League.

Opp til serieleder Arsenal er det fem poeng, men Martin Ødegaards lag har én kamp mindre spilt enn både City og United.

