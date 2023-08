Kommentar

Her er sjelen og sjarmen

Verdensmesterskapet på den andre siden av kloden skaper magiske øyeblikk. Her fra Panama og Frankrike.

Gubbete oppgulp basert på inngrodde fordommer skyter langt over mål. Kvinnene stormer frem på alle fronter i internasjonal fotball.

Det er ikke så lett å bestemme seg for om Trygve Hegnars angrep på kvinnefotball (skal vi snart parkere det begrepet?) bør møtes med likegyldighet, sinne eller latter.

Men heldigvis går det stadig lengre mellom denne typen utdaterte uttalelser i fotballdebatten. Heldigvis lever vi vi en tid der kvinnene på område etter område opplever vekst, fremgang og økt appell rundt fotballen.

Økonomisk er det fortsatt milevis igjen til likestilling, og det er lite realistisk at vi noensinne kommer dit.

Men det er heller ingen tvil om at den markedsmessige interessen har skutt fart og er på riktig vei. Det danner forhåpentligvis en positiv spiral fremover.

Sportslige fremganger henger jo sammen med både profesjonalisering, rekruttering og og eksponering i beste sendetid. Jo mer av noe, desto mer av noe annet.

Premiepotten er nesten firedoblet siden forrige verdensmesterskap. Selv om man på ingen måte er i mål, virker kvinnene å være langt mer verdsatt enn for få år tilbake, både hva gjelder penger og respekt for de som leveres på banen.

Mange av kampene i årets VM har vært underholdende så langt. Nå er det bare å glede seg til hvordan det kommer til å dra seg ordentlig til når mesterskapet skal avgjøres, uavhengig av hvilken versjon av Norge vi får se neste gang.

Det er nemlig noe på makronivå som taler mer og mer til kvinnenes fordel.

Her har vi spillere som våger å stå opp og mene noe, som har prinsipper og sans for noe verdibasert, som ikke er redde for å tale den forgubbbete fotballmakten midt imot.

Kontrasten er tidvis temmelig stor til den kjølige, overkommersialiserte virkeligheten som de mannlige stjernene beveger seg i. Hvor ofte ser du en mannlig fotballstjerne bruke posisjonen sin til å snakke om noe viktig?

Enda mer interessant blir det å se hvilke konsekvenser sykdomstegnene på herresiden kan få.

Ikke alle fotballfans liker strømmen til Saudi-Arabia, den ekstreme pengeinfiseringen, sportsvaskingen og mangelen på kritiske spørsmål i andedammen.

Slik sett er kontrasten stor til det vi ser på kvinnesiden. Selvsagt kan det kun skyldes at kvinnene ikke har fått samme økonomiske sjanse til å tjene fantasillioner, og at det finnes det punkt der sjarmen hadde blitt solgt også her.

Men det er fristende å tenke at det ikke nødvendigvis er helt slik. Kanskje er sjelen og sjarmen bedre ivaretatt her enn i den mest pengegriske delen av herrefotballen.

Muligens kan kvinnene nyte godt av at stadig flere misliker de kyniske utviklingstrekkene vi ser blant herrene. Det er tenkelig at kvinnene forblir tro mot spillets idé, og at dette bare vil bli mer verdsatt i årene som kommer.

Hvor mye som er ønsketenkning gjenstår å se, men det er hevet over tvil om at fremgangen for kvinnene bare er i startgropen. Kvinnefotballen er verken «elendig» eller «uhyre svak», slik Trygve Hegnar hevder, snarere tvert imot.

Og enda sterkere skal den bli i årene som kommer.