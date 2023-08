DANSKE DRENGER: Christian Eriksen (t.v.) og Rasmus Højlund til høyre kjenner hverandre fra det danske landslaget.

Røper samtaler med United-stjerne før overgangen: − Han jobbet godt

Lørdag ble han presentert foran Manchester United-fansen på Old Trafford. Nå avslører danske Rasmus Højlund (20) at landsmann og United-stjerne Christian Eriksen (31) jobbet i kulissene for å få ham til Manchester.

I et intervju med det danske fotballforbundet forteller Højlund at hans landsmann Christian Eriksen jobbet på for å øke sannsynligheten for en overgang til Manchester United.

– Christian (Eriksen) har tatt meg godt imot. Han kalte seg selv for «Agent Christian» i løpet av sommeren. Han jobbet godt i kulissene, forteller Rasmus Højlund, og utdyper:

– Han fortalte at måten jeg spiller fotball på og de spiller fotball på går godt sammen. Så ja, vi snakket en del frem og tilbake, avslører Højlund.

– Jeg vil ikke få det til å høres ut som om han har forhandlet frem avtalen, men han spurte om jeg kunne tenke meg å komme hit, og fortalte at United var interessert i meg, og synes at jeg var en spennende spiller.

Den venstrebeinte lysluggen fra Danmark kommer til den røde delen av Manchester på en overgangssum på rundt 840 millioner kroner.

Med det følger et stort ansvar mener Højlunds tidligere norske trener i den danske hovedstadsklubben FC København, Ståle Solbakken. Norges landslagssjef sier også at dansken må bli vant til å sammenlignes med Erling Braut Haaland.

– Den er uunngåelig, sier Solbakken om sammenligningene i et intervju med Viaplay.

Solbakken utdyper:

– Med den prislappen, rødt mot blått i Manchester, begge to med fart og fysikk, og begge to med et godt venstrebein.

– Højlund står overfor en stor utfordring. Det er viktig at United også fungerer, men jeg tror han kommer til å score en del mål. Det er jeg helt overbevist om, slår Norges landslagssjef fast.

Manchester United sesongåpner hjemme på Old Trafford mot Wolverhampton mandag 14. august. I fjor ble Erik ten Hags menn nummer tre i Premier League – hele ni poeng bak toer Arsenal og 14 bak byrival Manchester City.