FERDIG: Birkir Bjarnason etter kampen mellom Stabæk og Viking. Bjarnason scoret vinnermålet.

Bekreftet: Bjarnason forlater Viking

Vikings islandske midtbanespiller Birkir Bjarnason forlater Viking. Han reiser videre til italienske Brescia.

Klubben bekrefter at den 35 år gamle islendingen forlater klubben på sine hjemmesider. Det kommer 15 år etter at han skrev under for første gang.

– Det har vært utrolig godt å være tilbake i Stavanger hos familien og i Viking. Det har vært et veldig vellykket opphold og utrolig kjekt at vi har prestert sånn som vi har gjort. Det er selvfølgelig kjedelig å forlate gruppa og situasjonen vi er i, men det har bare vært positivt og kjekt å være her, sier Bjarnason til hjemmesidene.

Han kom tilbake til Viking etter at kontrakten med Adana Demirspor ble terminert tidligere i år. Han fikk 11 kamper i Eliteserien, før han nå reiser videre til Brescia og Serie C.

Onsdag tok han farvel med lagkameratene. Innhoppet i seieren mot Bodø/Glimt ble hans siste for Stavanger-klubben.

Viking ligger på en foreløpig andreplass på tabellen i Eliteserien, tre poeng bak serieleder Bodø/Glimt.