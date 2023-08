VINNERSKALLE: Zlatko Tripic knytter nevene etter å ha satt inn seiersmålet på SR-Bank Arena i Stavanger.

Viking-kaptein Zlatko Tripic senket Bodø/Glimt og satte fyr på gullkampen

STAVANGER (VG) (Viking – Bodø/Glimt 3–2) Med sin åttende strake seier kan Viking plutselig komme à jour med serielederen. Og akkurat som i fjor var kaptein Zlatko Tripic (30) i sentrum av begivenhetene.

Med et lekkert og velplassert frispark over muren sørget Viking-kapteinen for at alle tre poengene ble igjen på SR-Bank Arena.

Dersom Viking slår Lillestrøm i neste serierunde, når Bodø/Glimt har spillefri som følge av Europa-kvalifiseringen, vil de være à poeng med serielederne.

– Det er fantastisk. Jeg synes det er fortjent. Det er to fantastisk gode fotballag, sier Zlatko Tripic til TV 2 etter kamp.

– Vi må rett og slett jobbe oss tilbake igjen nå. For dette Viking-laget … all ære til de og gratulerer, men jeg føler dette går veldig mye ut på at vi er et stykke unna nivået vi bør og skal være på, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

I en thriller av en eliteseriekamp var det tenning, fart og spenning fra start til slutt.

Da lagene møttes i Stavanger i fjor ble det full fyr i teltet. Ulrik Saltnes fikk to kampers karantene etter å ha satt kneet i ryggen på Kevin Kabran. Etterpå ble det munnhuggeri i pressen, mens Vikings materialforvalter stilte opp slik dagen derpå:

En stor andel av supporterne på stadion valgte å protestere mot innføringen av VAR i norsk fotball med å være stille de første 15 minuttene.

Det ble imidlertid full jubel da Brede Moes utligningsmål tre minutter på overtid ble VAR-annullert som følge av en hands.

Protesten ble også en smule amputert også i starten av kampen. På banen var det nemlig fullstendig kok. Før tre minutter var spilt sa den tidligere Bodø/Glimt-spissen Lars-Jørgen Salvesen sagt «takk for sist».

Viking-keeper Patrik Gunnarsson oppfattet at Bodø/Glimt somlet med å komme seg på plass etter en corner. Han klinket ballen langt i bakrom på Sander Svendsen, som stakk i bakrom med flere gulkledde halsende etter. Han sentret ballen videre på perfekt tidspunkt, og da satte Salvesen sikkert inn 1–0-målet.

Kun tre minutter senere smalt det igjen. Markus Solbakken dro til fra distanse og fikk drømmetreff. Ballen suste i krysset og kameraene fanget fort opp den smilende pappaen, landslagstrener Ståle Solbakken, som ikke la skjul på sin begeistring fra tribuneplass.

Glimt-trener Kjetil Knutsen var tydelig irritert og frustrert i løpet av den første omgangen.

Etter hvert fikk han se sine disipler kjempe seg tilbake i kampen. Først nikket Faris Pemi Moumbagna inn 2–1 etter et flott innlegg fra Patrick Berg, før Albert Grønbæk utlignet etter et fantastisk soloraid.

Men i andre omgang ble altså Zlatko Tripic den store helten og sørget for Vikings åttende strake seier i Eliteserien.

Slik gikk det i fjor:

